عرقاب: الجزائر بصدد تقييم مخزونها غير التقليدي

الجزائر - أكد وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تقوم حاليا بتقييم مخزوناتها من المحروقات غير التقليدية بما فيها الغاز الصخري مع تكوين الإطارات والعمال للتحكم في التكنولوجيات الحديثة الخاصة بهذه الموارد غير الاحفورية .

وأضاف السيد عرقاب في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "تقييم مخزون الجزائر في مجال المحروقات غير التقليدية يتطلب دراسة معمقة ومطولة تتضمن ايضا الإجراءات المتعلقة بتكوين الاطارات للتحكم في التكنولوجيات الحديثة المعمول بها في هذا المجال".

وأوضح الوزير انه "سيتم قبل ذلك التشاور مع ممثلي المجتمع المدني و الخبراء على الكيفية المثلى لاستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة التي تضمن حماية قصوى للإنسان و البيئة".

يذكر ان الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الاحتياطات في مجال الغاز الصخري.

و قد قام الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بعرض مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام نواب مجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي.