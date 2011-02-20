الصالون الدولي الـ 14 للصيدلة من 19 إلى 22 فبراير في قصر المعارض بالعاصمة

الجزائر - ينظم المعرض الدولي للصيدلة و الصناعات شبه الصيدلانية (سيفال 2020) في طبعته الـ 14 بالجزائر العاصمة و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و22 فبراير الجاري، تحت شعار" تأمين قطاع الصيدلة"، حسبما فاد به يوم الثلاثاء بيان لمنظموا هذه التظاهرة.

ويشارك في هذا الصالون المتخصص مهنيون من مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة الصيدلانية و مختلف فروعها حسب ذات المصدر .

وقد خصص لطبعة هذا العام مساحة للعرض تبلغ 15.000 متر مربع حيث يعرض الفاعلون و العاملون في قطاع الصناعات الدوائية في الجزائر منتجاتهم، فضلا عن اجنحة خاصة بموفري الخدمات، وممثلو المھنيين في قطاع الصيدلة وكذلك المؤسسات العمومية.

وسيشارك ايضا في هذا التظاهرة فئة الصيادلة، و العاملين في الصيدليات والمستشفيات و جميع مھنيي قطاع الصحة، الى جانب الطلبة باعتبارهم ركيزة ضمان استمرارية القطاع و تطويره في مختلف مجالات النشاط الصيدلاني و شبه الصيدلاني.

كما نوه منظموا هذا المعرض بالخبرة التي اكتسبها هذا الحدث على مر السنوات جعلته بمثابة "الحدث الوحيد الذي يجمع سنويا على نفس المنصة، كل الفاعلين في عالم المستحضرات الصيدلانية."

وسيعرف هذا الحدث الذي تنظمه شركة "اسبري اوفر" حضور مكثف لممثلي المنظمات المهنية في القطاع على غرار النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة و الاتحاد الوطني

للمتعاملين الصيدلانيين، الصيدلية المركزية للمستشفيات و كذا الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية حيث سيحرص ممثلوها على نقل خبراتهم المكتسبة الى المشاركين و خصوصا المهنيين و الطلبة .