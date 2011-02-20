مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

و قال الوزير الأول, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني,"اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020".
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و سيتم من خلال المشروع التكميلي "إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة" و التي كان الغرض منها, على حد قول السيد جراد, " إثارة البلبلة".
و تم عرض مخطط عمل الحكومة, الذي يهدف لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و تعهداته, خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور أعضاء الحكومة.