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مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء &quot;أحكام جبائية مجحفة&quot;

الجزائر– أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل2020 بهدف الغاء "أحكام جبائية مجحفة" جاء بها قانون المالية للسنة الجارية.

و قال الوزير الأول, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني,"اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020".

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و سيتم من خلال المشروع التكميلي "إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة" و التي كان الغرض منها, على حد قول السيد جراد, " إثارة البلبلة".

و تم عرض مخطط عمل الحكومة, الذي يهدف لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و تعهداته, خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور أعضاء الحكومة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 12:55
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مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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