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كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

الجزائر - يحضر مجمع سونلغاز لإطلاق عداد كهربائي "ذكي" سيصنع محليا ابتداء من العام المقبل، حسبما أفاد به اليوم الاثنين الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.

و أوضح السيد بولخراص في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الكهرباء و الطاقات المتجددة بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، أن سونلغاز قامت بتصنيع النموذج الأولي بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية "إيني" التي ستضمن تزويد العداد الذكي بالبطاقة الأم.

و يتم حاليا اختبار هذا النموذج الأولي بالشركة مع الجامعات ومراكز البحث المختصة قبل إطلاق مسابقة بغضون أسابيع موجهة للمؤسسات الناشئة الراغبة في تطوير هذا العداد.

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و للتأكد من نجاعته ميدانيا، سيتم تجريب هذا العداد الذكي المصمم بكفاءات وطنية لمدة ستة أشهر، في موقعين أحدهما في شمال البلاد والآخر في الجنوب.

و ابتداء من 2021، ستشرع سونلغاز في تعميم استعماله وطنيا، حسب السيد بولخراص الذي كشف بأن إنتاج العدادات الجديدة سيتم في مصنع الشركة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة "أ.أم.سي" التابع للمجمع، بمنطقة العلمة.

و في رده على سؤال حول تأخر إطلاق هذا العداد، صرح الرئيس المدير العام قائلا: "الكثير من الدول لجأت إلى الحل السهل وهو استيراد العداد الذكي، بينما نحن اخترنا الطريق الصعب و هو الاعتماد على الإدماج الوطني. صحيح تأخرنا لكن المنتج الآن موجود و سيكون جزائري الصنع".

يذكر أن العداد الكهربائي الذكي يسمح بمتابعة الاستهلاك الكهربائي عن بعد من خلال تسجيل و نقل البيانات المفصلة بشكل آني.

و من أبرز مزايا هذا العداد تكيفه التام مع وجود شبكة محلية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، حيث ينظم استهلاك الطاقة من المصدرين (الشبكة المحلية و الشبكة المركزية لسونلغاز) مع إمكانية تزويد فائض الشبكة المحلية لفائدة الشبكة المركزية.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:06
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كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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