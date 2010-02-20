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الاقتصاد الدائري: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير حوالي 100 ألف منصب شغل

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الاقتصاد الدائري: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير حوالي 100 ألف منصب شغل

 

الجزائر- أكد المدير العام للبيئة و التنمية المستدامة بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة نوار العايب يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان تعزيز دور القطاع الخاص في مجال تثمين و رسكلة النفايات بإمكانه المساهمة في توفير حوالي 100000 منصب شغل في افاق 2035.

و اوضح السيد العايب خلال عرض حول تثمين و رسكلة النفايات في الجزائر بمناسبة تدشين مشروع فروع الرسكلة (فيلراك)  ان "مناصب الشغل المرتبطة بتثمين النفايات ستكون اكبر من حيث العدد من تلك المتربطة بردم تلك النفايات و سيوفرها القطاع الخاص الذي سيلعب الدور الاساسي في تثمين تلك النفايات".

كما اشار الى ان "مشاركة القطاع الخاص في سوق تسيير النفايات لازال محتشما جدا و حتى محدود" مضيفا انه من الضروري اليوم ان يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تثمين النفايات و ذلك بهدف ارساء اقتصاد دائري.

و اكد في هذا الخصوص ان "نظام تسيير النفايات الحالي لا زال "غير متوازن ماليا" مع عجز سنوي ب3ر36 مليار دج مضيفا ان تكاليف التسيير (نفقات و استثمارات) تمثل 6ر38 مليار دج سنويا في حين تبلغ الايرادات 6ر2 مليار دج.

وذكر في هذا الخصوص ان التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر خلال العقود الاخيرة قد ادت الى زيادة كمية النفايات و كذلك الى تطور كبير لنوعيتها مضيفا ان التخلص منها بدون تأثير على صحة المواطنين و البيئة يشكل احدى الانشغالات الكبرى للسلطات العمومية.

و خلص ذات المسؤول في الاخير الى القول بان "المعالجة الايكولوجية العقلانية للنفايات و تحسيس المواطنين بالأخطار التي تشكلها النفايات و اثارها على الصحة و البيئة وكذلك ترقية المهن و الخدمات المرتبطة بتسيير النفايات توجد ضمن النقاط الاساسية لإرساء اقتصاد دائري".

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الاقتصاد الدائري: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير حوالي 100 ألف منصب شغل
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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