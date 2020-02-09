إبرام اتفاقية إطار لتعزيز مشاركة المؤسسات الناشئة في حماية البيئة

الجزائر - تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إبرام اتفاقية إطار و شراكة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، و اقتصاد المعرفة تنصب حول تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في حماية البيئة و تطوير الطاقات المتجددة.

و قد تم توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة إطلاق مشروع تدعيم شعب تثمين و رسكلة النفايات بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بالجزائر (جي .إي.زاد) من طرف كل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ،نصيرة بن حراث و وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان.

و في كلمة لها بهذه المناسبة أفادت السيدة بن حراث ان هذه "المشاركة ستدخل حيز التنفيذ خلال المعرض الدولي الثالث للبيئة و الطاقات المتجددة الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 9 و 11 مارس 2020".

و أضافت في ذات السياق ان طبعة 2020 لهذا المعرض ستخصص للمؤسسات الناشئة الخضراء بوصفها قاطرة التنمية المستدامة و الاقتصاد الدائري و التي ستشهد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لصالح الشباب من أصحاب المشاريع المبتكرة.

و في شرحه لفحوى هذه الاتفاقية اكد السيد جريدان أن الهدف الأساسي منها هو خلق شركات مصغرة و ناشئة شبابية تقوم بجمع و فرز النفايات على مستوى الدوائر مما يسهل عملية الفرز و توصيل نفايات مهيكلة للمصانع المختصة.

و دعا في هذا الصدد المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في مجال رسكلة النفايات التقرب من الوزارة لتوفير الدعم المادي للمؤسسات المصغرة و الناشئة المختصة في مجال رسكلة النفايات.

كما اكد على ضرورة خلق نظام بيئي للمؤسسات الناشئة و المصغرة حتى تتمكن من التطور و الخوض في مختلف المجالات.