صيد بحري: فروخي يؤكد على مرافقة الشباب المبتكر لانجاز مؤسساتهم الناشئة

الجزائر - أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية, السيد سيد احمد فروخي, يوم السبت بالجزائر, على دعم و مرافقة الشباب المبتكر الحامل للمشاريع لتمكينهم من خلق مؤسساتهم الناشئة في مختلق الانشطة المتعلقة بالصيد البحري.

و خلال لقاء جمعه بكل من وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة و الوزيرين المنتدبين المكلفين بالمؤسسات الناشئة و الحاضنات, للاستماع لمختلف انشغالات الشباب الحامل للمشاريع المبتكرة, أكد السيد فروخي ان العمل متواصل من اجل رفع العراقيل التي يواجها الشباب لخلق مؤسساتهم المبتكرة في مجال الصيد البحري مع ضمان المرافقة و التوجيه.

كما اوضح يقول ان تطوير قطاعه يرتكز ايضا على تنمية نموذج اكثر ديمومة و بنائه حول المؤسسات الناشئة و المتوسطة و الصغيرة في كل ما يتعلق بنشاطات الصيد البحري ماسيسمح -حسبه- بخلق فرص العمل و دفع عجلة التنمية.

و اضاف الوزير ان الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو اعطاء فرصة للشباب الذي جاء من مختلف ولايات الوطن لطرح مشاريعهم و انشغالاتهم و اهم العراقيل التي تواجههم من اجل الشروع في اطلاق مؤسساتهم الناشئة.

و اكد السيد فروخي انه و بعد الاستماع لانشغالات الشباب تم ملاحظة ان غالبية المشاكل تتعلق بالتأطير و التمويل و العقار, مجددا عزمه على مرافقة هؤلاء الشباب المبتكر و البحث عن حلول عملية مع القطاعات المعنية لكي يتمكنوا من خلق مؤسساتهم .

من جهته, قال الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة, السيد ياسين جريدان, ان اعتماد "نظام بيئي نموذجي" سيمكن من تشجيع الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين و اصحاب الفكر و تعزيز التواصل بين الشباب المبتكر فيما بينهم.

كما اضاف يقول ان خلق نظام مالي استثماري محفز بتخفيضات ضريبية لكل مستثمر في الابتكار سيمكن لا محالة من تحفيز خلق المؤسسات الناشئة و المبتكرة.

من جانبه, اشار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة السيد ياسين وليد, ان الاولوية ستمنح لوضع اطار قانوني للمؤسسات الناشئة من اجل تحديد مفهومها و تمكينها من الاستفادة من مختلف انواع التمويل.

و ذكر في هذا الصدد ان تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء صندوق التمويل الخاص بالمؤسسات الناشئة ستمكن من تسهيل الاجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع المبتكرة و منح فرصة للشباب لتجسيد مشاريعهم ميدانيا.

و اضاف انه سيتم العمل ايضا على فتح رأس مال الشركات الناشئة للمستمرين و منح مزايا مختلفة, مشددا على ان الهدف هو اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل و تشجيع الشباب على الابتكار في شتى المجالات.

من ناحية اخرى,سطر الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات, السيد نسيم ضيافات, اهمية تكثيف التعاون مع مختلف القطاعات الاخرى , مشيرا لأهمية وضع استراتيجة تضم المتعاملين الاقتصاديين و الشباب المبتكر بغية تطوير المؤسسات الناشئة و ضمان ديمومتها.

كما قال ان الاهم ليس في عدد المؤسسات الناشئة التي سيتم خلقها بل في القيمة المضافة التي ستمنحها للاقتصاد الوطني.

و جدد السيد ضيافات قوله بان كل الانشغالات المطروحة سيتم دراستها و تقييمها للوصول الى حلول عملية.