Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الموارد المائية تطلق "نادي الماء" لتحسين أداء القطاع

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 16:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر- أطلقت وزارة الموارد المائية يوم السبت بالجزائر العاصمة "نادي الماء" الذي يجمع اطارات القطاع المتعاقدين قصد تحسين الأداء و بالخصوص الخدمة العمومية المتعلقة بهذا المورد الحيوي.

و يضم هذا النادي اطارات قطاع الموارد المائية و باحثين و جامعيين مختصين في هذا المجال ، حسب ما اوضحه وزير القطاع, ارزقي براقي بمناسبة انعقاد اول دورة للنادي على مستوى " دار الماء" بمنتزه الصابلات.

و اضاف الوزير ان مبادرة انشاء نادي الماء تهدف الى الاستفادة من خبرات و تجارب اطارات قطاع الموارد المائية المتقاعدين باعتبارهم ‘‘ذاكرة حية‘‘ للقطاع مضيفا أن هؤلاء يملكون تجارب و معارف يمكن لها أن تساهم في السير الحسن للقطاع و "مساعدة الوزارة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالماء خاصة و ان القطاع مرتبط بطريقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن".

و اكد السيد براقي في هذا الصدد ان اولويات القطاع تحسين خدمة توفير الماء كمورد حيوي بشكل منتطم و فعال للمواطن اضافة الى الجودة مشيرا الى ان "هناك مجهودات كبيرة بذلت من حيث انشاء المنشآت و شبكات التوزيع و حشد المياه لكن هناك بالمقابل مشاكل مطروحة لم نصل الى حلها بصفة نهائية من حيث تزويد المواطنين بالماء خاصة في المناطق النائية و توزيعه بطريقة منتظمة".  

و اكد ان اللقاء المقبل لهذا النادي سيناقش مسألة تحسين الخدمة العمومية للماء مضيفا ان خصوصية هذا الفضاء تتمثل في تبادل الافكار ووجهات النظر و تقديم الاقتراحات بصفة  ديمقراطية حيث سيتم الحديث عن مشاكل القطاع و اخطاء الماضي لتصحيحها من خلال اقتراح الحلول المناسبة.

و بذلك سيسمح نادي الماء بتوطيد الروابط المهنية و الإنسانية بين الاطارات المتقاعدين و المسؤولين الحاليين في قطاع الموارد المائية للتعاون على تحسين الاداء.

من جهة أخرى, سيسمح هذا النادي بتوطيد الجسر و العلاقة بين العالم المهني و الجامعي قصد التحكم بصفة احسن في المعارف.

و خلال اللقاء الاول الذي جمع عائلة قطاع الموارد المائية ، قال الوزير ان قطاعه فتح ورشة مراجعة المنظومة القانونية للقطاع بحيث سيتم دراسة القوانين بشكل يجعلها تتلاءم مع الاستراتيجية الجديدة المسطرة الى غاية 2025 و كذا اولويات القطاع مشيرا ان اعضاء نادي الماء يمكنهم المساهمة من خلال تقديم اقتراحاتهم في هذا الشأن.

و عن المخطط الاستعجالي للقطاع, قال السيد براقي انه بناء على تعليمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجبد تبون, تم تسطير برنامج مشترك بين وزارتي الموارد المائية و الداخلية ‘‘للتكفل في الحين بالمناطق النائية‘‘.

من جهتهم, رحب الاطارات المتقاعدين بمبادرة انشاء نادي الماء و اكدوا استعدادهم لوضع تجاربهم و معارفهم في خدمة تحسين اداء القطاع.

كما كان هذا اللقاء فرصة لتاكيد بعضهم على ضرورة تطوير تحلية مياه البحر لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد المائية و تشجيع الصناعات التي تسمح بهذا التطوير الى جانب الاستفادة من الجامعة في مجال البحث.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 16:08
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الموارد المائية تطلق "نادي الماء" لتحسين أداء القطاع
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 16:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

كرة القدم / الجهوي الأول (رابطة سعيدة): وفاة لاعب نادي لرجام, مولود معزوز اثر سكتة قلبية

20.02.08

قالمة: هلاك شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار ببلدية هواري بومدين

20.02.08

المجاهد شريف زنادي في ذمة الله

20.02.08

حسن استغلال الأراضي الفلاحية "بديل عن مداخيل المحروقات" (حزب النصر الوطني)

20.02.08

إيليزي: سفيرة جمهورية تشيك بالجزائر تغرس 11 شجيرة من نوع "سرو الطاسيلي" بجانت

20.02.08

جبهة العدالة و التنمية "تتطلع إلى تعديل شامل للدستور''

الأكثــر قـراءة

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة