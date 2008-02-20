Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: اللجنة التقنية لأوبك+ توصي بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الى نهاية 2020

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 14:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
فيروس كورونا: اللجنة التقنية لأوبك+ توصي بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الى نهاية 2020

الجزائر- أوصت اللجنة التقنية لدول أوبك و غير أوبك, في ختام اجتماع استثنائي عقد بفيينا, بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج لغاية نهاية 2020 و تطبيق تخفيض اضافي في الانتاج الى غاية نهاية الثلاثي الثاني من السنة, حسب ما أفاد به اليوم السبت وزير الطاقة و رئيس مؤتمر أوبك السيد محمد عرقاب.

و جاءت توصيات اللجنة التقنية كاجابة لتداعيات فيروس كورونا التاجي الذي "اثر سلبيا على الطلب على النفط و على الاسواق البترولية", حسب تصريح للوزير جاء في بيان لوزارة الطاقة.

و قال الوزير بهذا الخصوص ان " لوباء كورونا التاجي اثرا سلبيا على النشاطات الاقتصادية و خاصة قطاعات النقل و السياحة و الصناعة في الصين بصفة خاصة و شيئا فشيئا في المنطقة الاسيوية و تدريجيا في العالم وبالتالي فان لهذا الوباء تأثيرا سلبيا على الطلب البترولي و اسواق النفط".

و من هذا المنطلق, أوصت اللجنة التقنية المشتركة للاوبك/غير الاوبك (أو ما يعرف بأوبك+), اثر اجتماع دام ثلاثة ايام (من 04الى 06 فيفري) بمقرها بفيينا (النمسا), ب"تمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الانتاج -الذي يسري مفعوله الى غاية نهاية مارس- الى غاية نهاية السنة الجارية", حسب السيد عرقاب.

اقرأ أيضا:      فيروس كورونا: اجتماع استثنائي للجنة التقنية لأوبيك يومي الثلاثاء والاربعاء بفيينا ...

كما اوصت اللجنة التقنية بتخفيض اضافي للإنتاج الى غاية نهاية الثلاثي الثاني من هذا العام, حسب رئيس أوبك الذي أكد "دعمه لتوصيات اللجنة".

و أعرب السيد عرقاب عن عزمه على "مواصلة المشاورات مع الدول الاعضاء في الاوبك وغير الاوبك المشاركة في بيان التعاون بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع وهذا على اساس اقتراح اللجنة التقنية من اجل التمكن سريعا من اعادة استقرار السوق و مجابهة الازمة الحالية".

كما أعرب, يضيف نفس البيان, عن تفاؤله بهذا الخصوص قائلا :"الوضعية واضحة و تستلزم اعمالا تصحيحية لمصلحة الجميع".

و عبر عن تعاطف الجزائر و منظمة الاوبك مع الصين مؤكدا ثقته في قدرة و حزم الصين على احتواء هذا الوباء, متمنيا كل النجاح لهذا البلد الصديق في مجابهة هذه الازمة.

و قد أدى فيروس كورونا, الذي ظهر بمقاطعة ووهان الصينية, الى وفاة ما لا يقل عن 720 شخصا لحد الان و الى تراجع سريع في الطلبيات لدى شركات عالمية.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 14:42
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

فيروس كورونا: اللجنة التقنية لأوبك+ توصي بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الى نهاية 2020
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 14:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

قرار للمجلس التنفيذي الافريقي يمنح انتصار جديد للجمهورية الصحراوية

20.02.08

فيروس كورونا: اللجنة التقنية لأوبك+ توصي بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الى نهاية 2020

20.02.08

عباس ريغي يحيي حفلا موسيقيا على شرف عميد المالوف الشيخ قدور درسوني

20.02.08

السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

20.02.08

كرة القدم / الرجاء البيضاوي-مولودية الجزائر: مهمة صعبة لكن غير مستحيلة "للعميد"

20.02.08

إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

الأكثــر قـراءة

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة