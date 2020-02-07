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الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي

الجزائر - أشار وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي بالرغم من نقص تساقط الأمطار الذي يشهده الوطن في هذا الفصل الشتوي.

وفي رده على سؤال خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي تحت عنوان " التحديات الجديدة لقطاع الخدمة العمومية للمياه في المدن "، أفاد الوزير أن نقص تساقط الأمطار في هذه الفترة من السنة عبر الوطن ليس أمرا استثنائيا، مضيفا في هذا الشأن ، أنه ينبغي القيام بحصيلة، ابتداء من شهري مارس و أبريل وهي فترة تتميز منذ عديد السنوات بأكبر معدل هطول للأمطار.

واسترسل الوزير يقول "يلاحظ منذ عشرية إلى عشريتين، تسجيل أكبر معدل هطول أمطار في شهري مارس و أبريل، حيث لا يمكن لنا الحكم على الوضع، إلا ابتداء من هاته الفترة  القادمة"، مضيفا أن الوطن لا يواجه عجزا في مجال المياه.

وأشار الوزير الى أن نسبة امتلاء السدود عبر الوطن تجاوزت 63 بالمائة، موضحا أن معظم المياه الموجهة للمواطن مستمدة من المياه الجوفية و ليس من السدود.

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وأبرز المسؤول ذاته عمل الوقاية التي تقوم به دائرته الوزارية للحيلولة دون مواجهة ندرة في الماء خلال السنوات القادمة، مثلما كان الأمر في سنة 2001.

وتطرق السيد براقي إلى العمل التقييمي الذي تنجزه الوزارة لأجل ضمان وفرة الماء الشروب لشهر رمضان و تحسبا لصائفة السنة الجارية.

وعلى صعيد أخر، جدد السيد براقي أن الرفع من سعر الماء في الجزائر "غير وارد الأن"، موضحا أن برنامج قطاع الماء يهدف الى تحسين الخدمة العمومية هاته و ترقيتها الى مستوى عالي، سيما من خلال تزويد يومي و متواصل بالماء.

وطمأن المسؤول الأول عن القطاع يقول "يتمحور برنامج قطاعنا حول الإرادة على ضمان حصول كافة المواطنين على الماء".

آخر تعديل على الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 10:00
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الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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