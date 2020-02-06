مياه: تبني تسيير مدمج و عصري لمعالجة مشكل ندرة هذا المورد

الجزائر - أكد الامين العام لوزارة الموارد المائية الحاج بلكاتب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تبني تسيير مدمج و حديث للمياه في اطار سياسة اقتصاد هذا المورد و ذلك لمواجهة شحه، بسبب ارتفاع الطلب و الاجهاد المائي.

و اشار ذات المسؤول بمناسبة اطلاق اليوم الدراسي بعنوان "الماء في المدينة، التحديات الجديدة للخدمة العمومية" الى اثر التغيرات المناخية مع الارتفاع المستمر للطلب على المخزون الوطني من المياه.

و اضاف يقول ان ذلك يجعل من الجزائر البلد ال20 في العالم الذي يعاني اكثر من الاجهاد المائي" مؤكدا على ضرورة تبني تسيير متجانس للدورة المائية التي تعطي مفاهيم مبتكرة على غرار التسيير المدمج للمياه الحضرية و تثمين مياه الامطار و حماية الاوساط المستقبلة و الحفاظ على الانظمة البيئية.

كما اكد السيد بلكاتب انه "من الضروري العمل بشكل مشترك من اجل استراتيجية وطنية مواطنية و متضامنة لاقتصاد المياه" مضيفا ان على الاجيال الشابة ان تتعلم ثقافة المياه من اجل تقدير جيد لفضائل هذا المورد و تفادي تبذيره.

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و تابع ذات المسؤول يقول ان المواطنين مطالبون بالاعتياد على مفهوم التسيير المدمج للموارد المائية من اجل السماح "بعودة الوعي الجماعي الذي من شانه ان يرفق بإجراءات اكثر صرامة على غرار مراجعة التسعيرات او الصلاحية التي تمنح للسلطات المحلية بفرض قيود على استعمال المياه الصالحة للشرب في حال الجفاف او الشح".

كما اكد السيد بلكاتب على ان الاحتباس الحراري في حوض المتوسط اكثر سرعة ب20 % من المعدل العالمي.

و تابع قوله ان اثار هذا التغير المناخي بدأت تظهر في بلادنا من خلال فصول مطر قصيرة و درجات حرارة كبيرة و تزايد للفيضانات و تقلص المياه في عديد احواض التجميع و انخفاض كبير لمستوى المياه الجوفية.

600 متر مكعب سنويا من المياه لكل ساكن

و اضاف ذات المسؤول ان "حصة 600 متر مكعب سنويا لكل نسمة تعني ان الماء في الجزائر شحيح و هش و موزع بشكل متفاوت و بالتالي يجب القيام بمجهود استباقي من اجل التخفيف من اثار هذا الاجهاد الهيكلي".

في هذا الاطار يضيف السيد بلكاتب فان الجزائر مطالبة بان تثمن بشكل دائم مخزونها المائي و الرفع من قدرات التجنيد و الوقاية من الاخطار الكبرى المرتبطة بالمياه.

و ذكر ذات الاطار بان المدن ستواصل التعرض للضغوط من حيث الوفرة و الطلب على الماء بما انه يتوقع في افاق 2050 ان يعيش حوالي 70 % من ساكنة العالم في المناطق الحضرية.

و تابع قوله ان "هذا المؤشر ستكون له تأثيرات ضرورية على طريقة تسيير المياه".

كما اكد ذات المتدخل انه من اجل مواجهة هذه الوضعية يجب النظر عن قرب للتحديات و انجع الطرق لتسيير المياه بشكل صحيح سواء على مستوى التوسع الحضري للمدينة او الاحواض او شبه الاحواض.

و اضاف ان دراسة الاتجاهات الحضرية الكبرى لمدن الوطن يمكن ان تساعد في اعطاء توضيحات حول محركات الحكامة الضرورية من اجل سياسة مياه فعالة و سليمة من وجهة النظر الاقتصادية و الاجتماعية.

و خلص في الاخير الى القول ان ارتفاع عدد السكان بنسبة 2 % سنويا في المتوسط يؤدي الى زيادة الطلب الوطني على المياه العذبة بحوالي 700 مليون متر مكعب سنويا.