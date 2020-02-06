طاقة: ضرورة مواصلة العمل للنهوض بالقطاع لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد

الجزائر- شدد وزير الطاقة, محمد عرقاب يوم الخميس بالجزائر على ضرورة مواصلة العمل بإخلاص وتفان للنهوض بقطاع الطاقة لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد و ذلك من خلال تجديد طاقات البلاد و تحسين نسبة الاسترجاع في حقول المحروقات و رفع طاقة الانتاج.

وقال السيد عرقاب في كلمة القاها بمناسبة مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك , السيد توفيق حكار أن مشروع مخطط عمل الحكومة قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء والذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه في الايام القليلة القادمة (للمناقشة و المصادقة) "يولي اهمية بالغة لقطاع الطاقة كونه محرك أساسي للاقتصاد الوطني".

و أكد الوزير أنه "علينا جميعا ان نعمل بإخلاص و تفان و مواصلة العمل للنهوض بقطاع الطاقة لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد".

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و يكون ذلك, حسب الوزير, من خلال "تجديد طاقات البلاد و تحسين نسبة الاسترجاع في حقول المحروقات (نفط و غاز) ورفع طاقة الانتاج لإعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد".

و اضاف السيد عرقاب أن تعزيز قطاع الطاقة سيسهم ايضا في "ضمان الأمن و الانتقال الطاقوي لبلادنا على المدى البعيد و يتم ذلك عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية".