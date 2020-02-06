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رئيس الجمهورية يعين توفيق حكار رئيسا مديرا عاما لسوناطراك

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
رئيس الجمهورية يعين توفيق حكار رئيسا مديرا عاما لسوناطراك

الجزائر - عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيد توفيق حكار رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، خلفا للسيد كمال الدين شيخي، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 05 فيفري 2020، السيد توفيق حكار رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك)، خلفا للسيد كمال الدين شيخي. وكان السيد توفيق حكار يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك).

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رئيس الجمهورية يعين توفيق حكار رئيسا مديرا عاما لسوناطراك
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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