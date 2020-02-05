Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/أس كا دي" الخاصة بمصانع التركيب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الإفراج عن حاويات أطقم &quot;سي كا دي/أس كا دي&quot; الخاصة بمصانع التركيب

الجزائر - أعلن وزير الصناعة و المناجم، براهم فرحات آيت علي, عن الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/آس كا دي" الموجهة لمصانع التركيب و التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أبريل 2019, في إطار "قرارات استعجالية" اتخذتها الحكومة من اجل السماح للمصانع المعنية باستئناف النشاط.

و صرح وزير الصناعة في برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي بثه التلفزيون العمومي الثلاثاء، أنه سيتم الإفراج عن حاويات أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي"  التي تتعلق بمصانع التركيب, التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أبريل 2019,وذلك "قبل نهاية الأسبوع" أي يوم الخميس كأقصى تقدير, قائلا ان هذا القرار له صبغة "استعجالية".

و تخص العملية, يضيف الوزير, كل أطقم التركيب التي تم توطين استيرادها بالبنوك و التي تم دفع تكاليف استيرادها في انتظار تسلم مستحقات النقل.

و أوضح الوزير أن المتعاملين المعنيين بهذا النشاط سيخضعون الى نصوص قانونية جديدة لتأطير نشاط التركيب محليا.

و تلتزم وزارة الصناعة في هذا السياق بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخص هذا القطاع من اجل الحد من الاستيراد من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال التركيب و  استفادت سابقا - يضيف الوزير-  من عدة مزايا دون أن تكون أسعار المنتجات المركبة محليا منافسة و لم تسهم في رفع من نسبة الادماج الوطني.

اقرأ المزيد: التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وحاضنة الشركات الناشئة الجزائرية

للتذكير كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة, في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 18 يناير الماضي, الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر.

و اعتبر السيد تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا "استعجاليا" و التي تتطلب "إجابات ملموسة" مشددا على ضرورة "تصفية وضعيته و وضع قواعد جديدة" تسيره.

و خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019, استوردت الجزائر ما قيمته  3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص و البضائع.

يذكر أن وزارة الصناعة  قررت نهاية مايو 2019  تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/أس كا دي" الخاصة بمصانع التركيب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.05

تكنولوجيا الجيل الخامس محور ملتقى بالجزائر

20.02.05

وزير الصحة يزور الرعايا الجزائريين العائدين من الصين والمتواجدين في الحجز الصحي بالعاصمة

20.02.05

الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/أس كا دي" الخاصة بمصانع التركيب

20.02.05

الوزير الاول يدعو الى الشروع "دون تأخير" في الاجراءات التي تسهم في الحد من حوادث المرور

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة

20.02.05

اجتماع الحكومة: المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.03

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها"

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية