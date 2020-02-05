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تنظيم أربع ورشات عمل لوضع إستراتيجية الترويج للوجهة السياحية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
تنظيم أربع ورشات عمل لوضع إستراتيجية الترويج للوجهة السياحية

الجزائر - توجت المهمة الأولى للخبير الدولي في التسويق السياحي والتنمية الاقتصادية، دافيد وارد بركينس، التي تتعلق بإعداد مشروع "وضع استراتيجية التسويق والترويج للوجهة السياحية / الجزائر"بتنظيم أربع ورشات عمل مع الفاعلين في قطاع السياحة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي .

وأوضح البيان أن هذه الورشات تضمنت عدة محاور" أساسية " تبنى عليها استراتيجية التسويق السياحي في اطار نظرة "مستقبلية واستشرافية" تقوم على تحقيق اهداف التنمية الشاملة .

وأشار ذات البيان الى أن هذه المهمة التي تمت من 27 الى 31 يناير الفارط تتعلق بإعداد مشروع "وضع استراتيجية التسويق والترويج للوجهة السياحية / الجزائر " وذلك في اطار تجسيد برنامج التعاون بين الوزارة والمنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يندرج في اطار تجسيد المخطط الوطني التوجيهي للسياحة في شقه الخاص بالترويج لوجهة العلامة السياحية الجزائر .

وقد شارك في هذه الورشات --حسب نفس المصدر -- مجموعة من الاطارات المركزية واللامركزية من وزارة السياحة وقطاعات وزارية اخرى ومتعاملين اقتصادين بالإضافة الى الشركاء الاجتماعين والصحفيين والأساتذة والباحثين .

واكدت الوزارة انها بصفتها " قطاع خدماتي حيوي " فإنها " تولي اهمية كبيرة " لهذا المشروع بهدف " ارساء وانجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية بامتياز " .

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم أربع ورشات عمل لوضع إستراتيجية الترويج للوجهة السياحية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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