فيروس كورونا: اجتماع استثنائي للجنة التقنية لأوبيك يومي الثلاثاء والاربعاء بفيينا

الجزائر - تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك يومي الثلاثاء والاربعاء بفيينا اجتماعا استثنائيا للجنتها التقنية من اجل دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان التوازن في السوق النفطية سيما امام المخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما علم من مصادر من منظمة اوبيك.

ويمثل الجزائر التي ترأس المنظمة في سنة 2020 في هذا الاجتماع، محافظها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط محمد هامل.

وأمام جو القلق و الترقب الذي اثاره فيروس كورونا فان امكانية تقديم موعد اجتماعات اوبيك مع حلفائها و على رأسهم روسيا قد اثارها وزير الطاقة و رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط محمد عرقاب.

في هذا الصدد، أوضح السيد عرقاب لوأج ان "محادثات جارية مع بلدان اوبيك و سيتم اتخاذ قرارات خلال الايام المقبلة و من المرجح جدا ان يتم تقديم موعد لقاءات اوبيك الى شهر فبراير حيث كانت مبرمجة في الاول في مطلع شهر مارس حتى نتمكن من ايجاد الوسائل الكفيلة بضمان التوازن في السوق".

اما بخصوص امكانية تمديد الاتفاق المتضمن تخفيض الانتاج الى ما بعد 31 مارس المقبل فقد اشار السيد عرقاب الى "وجود اليات اخرى، لكن كل شيء وارد".

كما اوضح الوزير ان "الجزائر متمسكة بالتنسيق بين بلدان اوبيك و نحن نعمل من اجل التوصل الى اتفاق لوضع مخطط عمل يهدف الى تحقيق التوازن في السوق النفطية".

و كان الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قد اكد يوم الثلاثاء ان اللجنة التقنية لأوبيك و شركائها سيناقشون يومي الثلاثاء و الاربعاء موضوع انخفاض اسعار النفط المرتبط بوباء فيروس كورونا من اجل مساعدة المنظمة على ضبط حصصها الانتاجية للتأثير على الاسعار-نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية-

و تساءل السيد جهاد قائلا "هل سيكون التخفيض ضروريا حسب احتياجات السوق و تأثير وباء فيروس كورونا ؟ و عليه فان هذه النقاط ستكون محور نقاش اللجنة على أساس التقارير التقنية التي تقدم لها".

كما اشار ذات المسؤول الى ان "اللجنة التقنية ستناقش التوصيات و ان اي تخفيض جديد للإنتاج لن يعلن عنه الا خلال اجتماع وزاري".

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أما وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك فقد صرح للوكالات الروسية للأنباء ان "لدينا اجتماع في شهر مارس لكن يمكننا عقده قبل ذلك اذا اقتضى الامر ذلك".

ويشير المخطط الرسمي المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة اوبيك الى وجود اجتماعين مبرمجين يومي 5 و 6 مارس المقبل بفيينا.

ويتعلق الامر بالاجتماع الاستثنائي ال178 لندوة اوبيك المزمع عقدها في 5 مارس و الاجتماع الوزاري ال8 لبلدان اوبيك و غير اوبيك (اوبيك +) المبرمج ليوم 6 مارس المقبل.

للتذكير ان الاجتماع الاخير لأوبيك + قد توج بالتوقيع على اتفاق لزيادة تخفيضات انتاج النفط لما دون 500000 برميل يوميا اي بمجموع تخفيضات يقدر ب7ر1 مليون برميل يوميا من قبل البلدان الاعضاء في اوبيك و حلفائهم.

ودخل سيران مفعول هذا التغيير في تخفيضات الانتاج في مطلع شهر يناير الاخير و ينتهي يوم 31 مارس.

وإلى غاية الان لم يتم الاعلان عن اي قرار رسمي حول احتمال تمديد هذا القرار لما بعد 31 مارس و لا حتى إمكانية تخفيض جديد للإنتاج.

وعرفت اسعار الذهب الاسود اكبر انخفاض لها منذ يناير 2019 حيث سجل برميل البرنت تراجعا الى ما دون 60 دولارا.

وخلال شهر خسر البرنت 9ر11 %، مسجلا بالتالي اكبر انخفاض له منذ نوفمبر.