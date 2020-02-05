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وزير التجارة يقوم بزيارة تفقدية فجائية لمدارس التكوين التابعة للقطاع بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر - قام وزير التجارة، كمال رزيق يوم الثلاثاء بزيارة فجائية الى مدرسة التكوين التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المدرسة العليا للأعمال، حيث اطلع على طرق و مناهج التدريس و التسيير و ظروف تمدرس الطلبة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 بهذه المناسبة، أسدى الوزير تعليمات صارمة للمسؤولين على هاته المؤسسات  تتمثل في تحيين برامج تكوين الطلبة بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين الى جانب اجبارية تدريس بعض المواد باللغة العربية ابتداء من السنة الدراسية القادمة.

كما شملت هذه التعليمات تدريس حوالي 70 بالمائة من المواد باللغة الانجليزية ابتداء من السنة الدراسية القادمة .

في ذات السياق، وجه السيد رزيق تعليمات صارمة بضرورة رفع الراية الوطنية ووضع شعار الجمهورية الجزائرية ووزارة التجارة بكل وضوح فوق المدرسة العليا للأعمال.

من جهة أخرى، وقف وزير التجارة على وضعية الباعة المتجولين الموجودين في مدخل قصر المعارض و أسدى بهذه المناسبة" التعليمات اللازمة للنظر في وضعية هؤلاء الباعة و تطهير هذا الفضاء من كل المظاهر المشوهة".

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير التجارة يقوم بزيارة تفقدية فجائية لمدارس التكوين التابعة للقطاع بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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