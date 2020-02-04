رزيق يتطرق مع ممثلي المصنع الجزائري-التركي "توسيالي" الى عراقيل الانتاج و التصدير

الجزائر - تطرق وزير التجارة ,كمال رزيق اليوم الثلاثاء في لقاء جمعه بممثلي المصنع الجزائري التركي "توسيالي" للحديد و الصلب الواقع بمنطقة النشاطات بطيوة (وهران) الى "العراقيل التي تقف أمام السير الجيد لعملية الانتاج و التصدير", حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و خلال اللقاء, الذي عقد بمقر وزارة التجارة, حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, أكد السيد رزيق أنه "يعول على المركب ( توسيالي) لزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الحديد و الصلب نحو الدول الافريقية التي من المنتظر ان تصل الى 200 مليون دولار سنة 2020".

بهذه المناسبة, دعا الوزير الى عقد لقاءات دورية مع ممثلي المصنع "لمعالجة النقائص لوضع المصنع في السكة الصحيحة و زيادة حجم الصادرات".

كما اضاف في ذات السياق أن زيادة حجم الصادرات تعد من أولويات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني مؤكدا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة و على مدار الساعة.

من جانبهم, أعرب ممثلو المصنع الجزائري التركي "توسيالي" عن ارتياحهم لمستوى الحوار مع وزارة التجارة مؤكدين أن هذا "اللقاء كان فرصة لمعالجة كافة الاختلالات التي يشهدها مركب الحديد و الصلب خاصة ما تعلق بعملية التصدير".

تجدر الاشارة الى أن مركب توسيالي يعد من أبرز نماذج الشراكة الصناعية الجزائرية-التركية, والذي دشن في 2013 .

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و تمكن مركب "توسيالي" بعد ست سنوات من دخوله حيز الانتاج من تصدير ما يزيد عن 131 ألف طن من حديد البناء خلال العام الماضي إلى عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا و ذلك انطلاقا من مينائي وهران ومستغانم.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات "توسيالي"- التي تعد أهم القفزات التي حققتها المنتجات الوطنية خارج مجال المحروقات في الخارج- بحوالي 100 مليون دولار في 2019.

وكان المركب المتواجد ببطيوة (40 كم شرق وهران) عرف اواخر 2018 تدشين مرحلته الاستثمارية الثالثة ليصبح بذلك "الأكبر في إفريقيا", إذ يقوم بإنتاج ما يقرب 4 ملايينطن سنويا من حديد الخرسانة والأسلاك.

على صعيد اخر, استقبل السيد وزير التجارة في لقاء ثان ممثلي سوق الجملة للخضر و الفواكه لولاية سطيف .

و يندرج هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير مع الفاعلين و الشركاء في القطاع و ذلك لدراسة انشغالات التجار و المتمثلة في عدم وجود سوق جملة للخضر و الفواكه لمزاولة نشاطهم التجاري.