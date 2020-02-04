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صناعة التغليف: المجمع العمومي تونيك يطلق ثان عملية تصدير نحو تونس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
صناعة التغليف: المجمع العمومي تونيك يطلق ثان عملية تصدير نحو تونس

الجزائر- أطلق المجمع العمومي تونيك للصناعة عملية تصدير جديدة لمنتوجاته نحو تونس برا, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء المجمع في بيان له.

و أوضح ذات المصدر أن أربعة (4) شاحنات نصف مقطورة بـ1.500 حزمة لكل شاحنة أي 600.000 وحدة قياسية تم إرسالها لحساب الزبون الأول.

و هناك أيضا قافلة ثانية تتكون من أربعة (4) شاحنات نصف مقطورة ب 1.500 حزمة لكل شاحنة أي 375.000 وحدة قياسية و 225.000 وحدة انطلاق 15.5 لحساب زبون آخر أي كمية إجمالية تقدر 1.200.000 وحدة من السيليلوز المسكوب.

و يرتقب قبل نهاية الشهر الجاري إرسال قافلة أخرى متكونة من أربعة شاحنات بطاقة 6.000 حزمة أي 600.000 وحدة باتجاه تونس.

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ويندرج هذا الإرسال في إطار برنامج التصديرات المحدد من قبل المؤسسة سنة 2019.

و يذكر أن تونيك للصناعة أطلقت عمليات تصدير في شهر أكتوبر 2019 باتجاه تونس.

و خلص البيان أنه تم تنفيذ أول تصدير نحو السوق التركية في ديسمبر المنصرم و هناك فرص أخرى قيد التفاوض حاليا باتجاه عدة بلدان على غرار فرنسا و المغرب بخصوص مختلف المواد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 19:11
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صناعة التغليف: المجمع العمومي تونيك يطلق ثان عملية تصدير نحو تونس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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