انشاء نظام معلوماتي فعال للموارد المائية عما قريب

الجزائر- أكد وزير الموارد المائية ارزقي براقي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ستشرف على انشاء نظام معلوماتي فعال للموارد المائية يسمح بتحديد النقائص و وضع مشاريع مستقبلية من اجل اقتصاد المياه.

و اوضح السيد براقي خلال زيارة عمل وتفقد الى مقر الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بالجزائر العاصمة ان "الوكالة ستشرف بدعم من المديرية المركزية على مستوى الوصاية على انشاء نظام معلوماتي واسع (بيانات ضخمة) من اجل الحصول على معطيات دقيقة و آنية حول الموارد المائية عبر كامل التراب الوطني مما سيسمح بالمبادرة بالأعمال المناسبة من اجل الحفاظ على هذا المورد".

كما اشار الوزير في ذات السياق الى ان هذا النظام المعلوماتي سيكون ايضا اداة للتخطيط للمشاريع المرتبطة بالموارد المائية مضيفا ان هذا النظام سيسمح كذلك بالتعرف على الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة من البلاد و القيام بالأعمال الملموسة و الفعالة".

اما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية فقد اكد ذات المسؤول ان هذه الوكالة التي تم انشاؤها مؤخرا قد سمحت بان تضم في مديريتها خمس وكالات للحوض الهيدروغرافي من اجل توحيد العمل و الاستغلال الجيد للكفاءات و الوسائل من اجل المحافظة على هذا المورد مضيفا انه تم انشاء خمس لجان بمقتضى قرار وزاري من اجل مناقشة البرامج و كذلك المشاريع المرتبطة بالموارد المائية.

كما اكد السيد براقي في ذات السياق انه سيتم اشراك المواطن ابتداء من الشهر المقبل في تلك اللجان الى جانب ممثلين عن الوزارات و الجماعات المحلية ومؤسسات التوزيع.

و تابع الوزير قوله ان "لجان الاحواض تلك تعتبر منابر للتشاور حيت سيتم اشراك المواطن في تلك الهيئات و يكون بإمكانه التدخل في النقاشات و في القرارات المرتبطة ببرامج تطوير الموارد المائية".

للتذكير ان الجزائر تتوفر على خمس (5) لجان للأحواض الهيدروغرافية يتمحور دورها في التشاور بخصوص البرامج المتعلقة بالموارد المائية.

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