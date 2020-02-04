الملتقى الدولي الخامس للأداء المتميز للمنظمات والحكومات : مصيطفى يبرز مفاتيح النمو الاقتصادي

ورقلة - أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف, بشير مصيطفى, على الأهمية التي تكتسيها مسألة تحديد التحديات الكبرى من أجل اقتصاد وطني مبني على الرقمنة مبرزا مفاتيح النمو الاقتصادي الجديد على ضوء الاقتصاد الرقمي خلال افتتاح الملتقى الدولي الخامس للأداء المتميز للمنظمات والحكومات الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بورقلة.

وكشف السيد مصيطفى في الجلسة الأولى من هذا التجمع العلمي الذي تحتضنه جامعة قاصدي مرباح على مدار يومين (4-5 فبراير) عن وجود 40 مفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي من على ضوء الاقتصاد الرقمي, من بينها 23 تتعلق بالإطار العام للمؤسسة الاقتصادية و17 تخص خطة الطريق 2020 – 2030 بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير المنتدب على الأهمية التي تكتسيها مسألة تحديد التحديات الكبرى من أجل اقتصاد وطني مبني على الرقمنة والاستشراف والنمو, مشيرا في هذا الشأن إلى السعي إلى تطوير نسبة النمو المحققة سنة 2019 والمقدرة ب8ر1 في المائة إلى 6 في المائة.

ويندرج هذا المسعى ضمن برنامج تبنته دائرته الوزارية لاسيما بهدف تطوير مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور الرقمنة التي تسمح بتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية بما فيها المؤسسات الناشئة, خاصة تلك الناشطة في ميدان التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال, كما أشار إليه.

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وتطرق في ذات السياق أيضا إلى مسعى الحكومة الرامي إلى تعميم نطاق الرقمنة بما يسمح للشباب الحاملين للمشاريع إنشاء مؤسسات ناشئة, فضلا عن وضع الإطار القانوني لهذه الفئة من المؤسسات و استحداث مجلس وطني للابتكار.

من جانبه أبرز يوسف قرار (الجزائر) وهو خبير استشاري في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال التحديات الراهنة للاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بحماية أنظمة المعلومات والتصدي لتهديدات الجرائم الالكترونية.

كما تطرق المحاضر فتح الله مرزاقة, إطار بالمديرية العامة للمتعامل العمومي للهاتف والانترنت ''اتصالات الجزائر'' إلى مساهمة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال على الصعيد الاقتصادي.

يذكر أن الملتقى الدولي الخامس للأداء المتميز للمنظمات والحكومات, "أداء المؤسسات في ظل الاقتصاد الرقمي'' الذي تنظمه كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة قاصدي مرباح بورقلة, بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والباحثين الجزائريين والأجانب يتمحور حول موضوعين أساسين هما واقع ومؤشرات الاقتصاد الرقمي في الجزائر ونماذج الأعمال في الاقتصاد الرقمي, حسب المنظمون.