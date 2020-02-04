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تعيين السيد حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تعيين السيد حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك

الجزائر - تم تعيين السيد حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك، خلفا للسيد محمد وارث، الذي عين في أبريل الماضي على رأس هذه الادارة التابعة لوزارة المالية، حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى المديرية العامة للجمارك.

المدير الجديد، و هو من مواليد عام 1979  بتيزي وزو، خريج المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) و حامل لشهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية (MBI).

و كان السيد برجوج يشغل لحد الان منصب مدير الدراسات المكلف بالديوان لدى المديرية العامة للجمارك.

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تعيين السيد حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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