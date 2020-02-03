صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

الجزائر- أكدت الأمينة العامة لوزارة الفلاحة الايرلندية سينياد ماك فيليبس, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الحكومة الايرلندية مستعدة لعقد شراكات استراتيجية مع الجزائر في شعبتي إنتاج الألبان و تربية المواشي تقوم على أساس التحويل التكنولوجي و المعرفة.

و أثناء المنتدى الجزائري-الايرلندي لمنتجات الالبان المنعقد بالجزائر العاصمة لمناقشة فرص الأعمال المتوفرة في السوق الجزائرية, صرحت الأمينة العامة لوزارة الفلاحة و التغذية و البحر الايرلندية, سينياد ماك فيليبس أن حكومتها ترغب في تجسيد مشاريع شراكة مع متعاملين جزائريين في قطاعات انتاج الألبان و تربية المواشي, مذكرة ب "السمعة الراسخة لإيرلندا في الانتاج لاسيما منتجات الألبان و اللحوم".

و توجد السيدة ماك فيليبس بالجزائر على رأس وفد يتكون من ثمانية موردين ايرلنديين للمادة الاساسية للألبان و تم استقبالها يوم أمس الاحد في إطار زيارتها إلى الجزائر من 2 إلى 4 فبراير من طرف إطارات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

وبهذه المناسبة, أشارت السيدة ماك فيليبس إلى استعداد السلطات الجزائرية لتقوية التعاون و تكريس شراكات مثمرة في مجالات تربية المواشي و صناعة الالبان, مؤكدة "وجود عدة فرص أعمال في السوق الجزائرية".

وفي هذا الصدد, ذكرت ذات المسؤولة تزايد الطلب الجزائري بخصوص منتجات الالبان الايرلندية, الذي تضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة مع استيراد مستمر للأجبان التي أصبحت ايرلندا موردا أساسيا لها في السوق الجزائرية.

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و في سنة 2018, صدّرت ايرلندا نحو السوق الجزائرية ما يقارب 50 مليون أورو من منتجات الالبان بما فيها مسحوق الحليب الكامل و الخال من الدسم و الجبن.

و في نوفمبر 2019, قام وفد متكون من ثمانية (8) صناعيين جزائريين بمهمة أعمال إلى ايرلندا حيث جرى تنظيم لقاءات مع متعاملين ايرلنديين مختصين في تربية المواشي قصد إقامة علاقات و إنجاز مشاريع مشتركة, تضيف المسؤولة الايرلندية.

من جهتها, أكدت المديرة العامة لـ "بورد بيا", و هي وكالة ايرلندية مختصة في الصناعات الغذائية, تارة ماكارتي, أن قدوم الوفد الايرلندي إلى الجزائر يهدف إلى معرفة حاجيات الصناعيين و المتعاملين المحليين الناشطين في شعبتي انتاج الالبان و تربية المواشي.

و في إطار هذه المهمة, نظمت ندوة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة جمعت عشرين صناعيا و محولا لمنتجات الالبان في الجزائر مع نظرائهم الايرلنديين, الذين ناقشوا خلالها شروط الشراكة و إجراءات الامن الغذائي و كذا متطلبات السوق.