تعيين أعضاء مستقلين على مستوى البنوك العمومية: نحو مقاربة "أكثر ايجابية"

الجزائر- أكد محافظ بنك الجزائر ايمن بن عبد الرحمن يوم الاثنين لوأج ان المسعى الذي تم الانطلاق فيه سنة 2019 من خلال تعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك العمومية سيتم "الابقاء عليه" لكن سيتم اثراؤه من خلال مقاربة اكثر ايجابية" تعطي "رؤية اوضح".

و في رده على سؤال حول هذا المسعى على هامش اجتماع تشاوري عقده مع مسؤولي البنوك المحلية, اكد محافظ بنك الجزائر ان هذه العملية شكلت موضوع مشاورات بين بنك الجزائر و الحكومة من اجل ادراجها في اطار "الاستمرارية" و كذلك في اطار "مقاربة جديدة".

و تابع قوله بانه "ستكون هناك رؤية جديدة و سنعمل بالتشاور مع الحكومة من اجل اقرار مقاربة اكثر ايجابية" في هذا المجال.

و كانت الحكومة السابقة قد صادقت خلال اجتماع عقد في شهر نوفمبر 2019 على مسعى يتضمن تعيين اعضاء مستقلين بمجالس ادارة البنوك العمومية.

و في منتصف شهر ديسمبر اطلقت وزارة المالية دعوة للترشح مرفقة بالأطر المرجعية لتعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك العمومية الستة النشطة عبر البلاد.

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اما الهدف من ذلك فيتمثل في تعيين ثلاثة متصرفين اداريين مستقلين في كل بنك اي بواقع ثمانية عشر (18) متصرفا اداريا في المجموع من اجل جعل عملية تسيير تلك البنوك اكثر شفافية و صرامة و فعالية و مصداقية و جذبا.

كما يهدف المسعى ايضا الى ضمان مراقبة افضل و تشجيع روح الابتكار و المبادرة لدى تلك البنوك.

وكانت وزارة المالية قد بادرت الى تفكير حول افضل طرق الحكامة التي تم تطبيقها على المستوى الدولي و حول السبل و الوسائل الكفيلة بتطبيقها على مستوى البنوك العمومية.

و تركز ذلك التفكير حول جانبين اساسيين يتمثلان في تعزيز هيكل حكامة البنوك العمومية و تحسين دور الدولة المساهمة.