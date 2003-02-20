ترامواي: جميع وحدات شركة "سيترام" تتحصل على شهادة ايزو 9001-2015

الجزائر - تحصلت جميع الوحدات التشغيلية التابعة لشركة استغلال الترامواي (سيترام) عبر الوطن على شهادة ايزو 2015/9001, حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر بيان للشركة.

ويتعلق الأمر بكل من الوحدات المتواجدة في كل من ولايات سطيف وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة وورقلة.

وحسب نفس المصدر فإن تحصل هذه الوحدات على هذا المعيار, يضاف الى الشهادات التي تحصلت عليها كل من وحدات قسنطينة والمديرية العامة بالعاصمة سنة 2017 ووحدة وهران عام 2018.

وستتيح هذه المكاسب للشركة اتباع منهجية راسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها وتعزيز الخدمات المقدمة للزبون, حسب البيان, الذي أضاف أن " الجودة تظل في مقدمة الاولويات الاستراتيجية لمؤسسة "سيترام".

وبالمناسبة صرح المدير العام لشركة سيترام السيد بواريي بييريك أن " الالتزام بهذا المعيار الدولي يوضح استعداد سيترام للالتزام بالتحسين المستمر وإعطاء الاولوية للزبائن والعملاء من خلال تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم".