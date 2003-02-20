صناعة الأحذية: حوالي 80 بالمائة من ورشات الانتاج مغلقة بسبب الإفلاس

الجزائر– كشف رئيس لجنة الأحذية على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، مصطفى بن عمار, يوم الاثنين بالجزائر، عن احصاء اكثر من 3.500 ورشة لصناعة الأحذية على المستوى الوطني, 80 بالمائة منها مغلقة بسبب العراقيل البيروقراطية و نقص التمويل و منافسة الاستيراد ما أدى الى الإفلاس.

و قال السيد بن عمار, خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول موضوع "سوق الأحذية بين الاستيراد و تحديات الإنتاج", ان عدد ورشات صناعة الأحذية التي تم إحصاءها يتراوح بن 3.500 الى 4.000 ورشة على المستوى الوطني, مشيرا الى ان 800 الى 900 ورشة منها فقط مازالت حاليا حيز النشاط في حين أغلقت الأخرى بسبب نقص التمويل و ارتفاع الرسوم على المواد الأولية.

وأضاف السيد بن عمار الى ان قدرات الإنتاج الوطني من الأحذية تقارب 120 مليون زوج من الأحذية سنويا و بإمكانها توفير 500.000 الف منصب عمل مباشر و غير مباشر, موضحا ان اغلبها اعلن الإفلاس بسبب العراقيل البيروقراطية و منافسة الأحذية المستوردة التي تستفيد من امتيازات جمركية و جبائية افضل من تلك الموجهة لاستيراد المواد الأولية المستغلة في الإنتاج المحلي للأحذية.

وأشار السيد بن عمار الى بلدان تملك قدرات إنتاجية اقل من تلك المتواجدة بالجزائر كفرنسا التي تملك 80 منتج احذية و البرتغال (85 منتج) و إسبانيا (110 منتج) و إيطاليا (150 منتج), مشددا على ان الصناعة المحلية للأحذية بإمكانها تلبية حاجيات السوق الوطني بأسعار تنافسية و جودة عالية و التوجه كذلك نحو التصدير "شريطة تلقي التمويل الكافي من البنوك و مراجعة الرسوم و الضرائب المفروضة عليها و كذا زيادة الضرائب على الأحذية المستوردة لحماية المنتوج الوطني". اقرأ أيضا: إقبال على أحذية "أوروتوبديك" بوهران: هل هي حاجة صحية أم مسايرة للموضة

ومن اهم الاقتراحات التي طالب بها السيد بن عمار هي استحداث بنك موجه خصيصا لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, مشيرا الى ان البنوك الحالية تقترح قروض لتمويل العتاد فقط, في حين ان إشكالية منتجي الأحذية هي الحصول على قروض لاقتناء المواد الأولية.

و قدم السيد بن عمار مثالا حيا يتمثل في الضرائب على المواد الأولية التي تبلغ 500 الى 600 دج لكل زوج من الأحذية مصنع محليا في حين ان بعض المتعاملين بإمكانهم بهذا السعر استيراد زوج من الأحذية قابل للبيع مباشرة, مضيفا "انه ما تم بناءه من ورشات و استثمارات في غضون 40 سنة تم القضاء عليه في ظرف سنة من الاستيراد".

من جهته, قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج طاهر بولنوار، ان احتياجات السوق الوطنية من الأحذية تقارب 70 مليون زوج سنويا بقيمة اجمالية تقارب 150 مليار دينار, مضيفا ان 95 بالمائة من حجم هذه السوق مصدرها "الاستيراد العشوائي".

و في هذا الإطار, قال السيد بولنوار أن جمعيته هي بصدد تحضير لائحة من المطالب و المقترحات ستقدم في الأسابيع القادمة الى وزارتي الصناعة والتجارة بغية النهوض بالصناعة المحلية للأحذية التي بإمكانها خلق 120.000 منصب عمل,حسبه, مشيرا الى انه من الضروري "توفير شروط انطلاقة فعلية للصناعة المحلية, خصوصا و ان المنتجات الجزائرية من الأحذية ذات جودة معترف بها عالميا".

و من بين أهم المقترحات التي كشف عنها السيد بولنوار هي انشاء ثلاث مناطق صناعية عبر التراب الوطني متخصصة في صناعة الأحذية و تحويل كل المواد الموجهة لها مثل القطن و النسيج و البلاستيك و اقتراح تنظيم معارض خاصة بالأحذية الوطنية و انشاء بنك لتمويل المصنعين المحليين و كذا زيادة الرسوم على المنتوجات الأجنبية المستوردة.