احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 62 مليار دولار

و صرح محافظ بنك الجزائر, عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلا: "لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف و هو مستوى جيد".
و مع نهاية ابريل 2019, بلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 6ر72 مليار دولار مقابل 88ر79 مليار نهاية 2018 و 33ر97 مليار دولار نهاية 2017.
و توقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف الى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية ل2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضا: كيفيات معالجة حسابات العملة الصعبة للخواص: توضيحات بنك الجزائر ...