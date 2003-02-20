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احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 62 مليار دولار

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 15:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 62 مليار دولار

الجزائر- تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة الى 62 مليار دولار حاليا, حسب ما اعلنه يوم الاثنين لوأج محافظ بنك الجزائر السيد أيمن بن عبد الرحمان, مطمئنا أن هذا المستوى من الاحتياطي "جيد".

و صرح محافظ بنك الجزائر, عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلا: "لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف و هو مستوى جيد".

و مع نهاية ابريل 2019, بلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 6ر72 مليار دولار مقابل 88ر79 مليار نهاية  2018 و 33ر97 مليار دولار نهاية 2017.

و توقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف الى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية ل2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

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آخر تعديل على الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 16:05
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احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 62 مليار دولار
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 15:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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