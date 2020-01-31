رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك

الجزائر - اجتمع وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بمقر دائرته الوزارية, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, بمنتجي شعبة السيراميك في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع, حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

و استمع الوزيران لعرض قدمه أعضاء هذه الشعبة حول واقع الإنتاج و كذا حجم تغطية الطلب الوطني، إضافة الى نتائج الإجراءات الحمائية التي قدمتها الدولة لحماية المنتوج الوطني بالرسم الإضافي المؤقت- الذي شرع في تنفيذه مطلع سنة 2019 - وانعكاساته على المنتج والمستهلك.

وأكد السيد رزيق أن الحكومة ستواصل إجراءات الحماية و ترقية المنتوج الوطني شريطة أن يلتزم المنتج الوطني بالنوعية التي تخضع للمعايير العالمية و بأسعار تنافسية تخدم بالدرجة الأولى المستهلك المحلي، محذرا من أي ممارسات لإحتكار السوق أو رفع الأسعار دون مبرر.

كما تطرق الوزير للاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها قطاعه فيما يخص وضع بطاقية وطنية لكل منتوج و متعامل إقتصادي مما يسهل عملية التعريف والترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا ، طالبا من المتعاملين الاقتصاديين رفع حجم الإستثمار و خاصة في المناطق الجنوبية التي هي امتداد داخل القارة الإفريقية و التي تعد سوقا مستقبليا واعدا خاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

كما قدم توجيهات للمتعملين الإقتصاديين بالتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الليبيين المشاركين في ملتقى الأعمال الجزائري الليبي الذي احتضنته الجزائر مؤخرا عن طريق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و ذلك بناء على طلب من الجانب الليبي لاستيراد منتوجات في هذه الشعبة.