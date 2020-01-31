Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات

الجزائر - اجتمع وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بمقر دائرته الوزارية, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, بمنتجي شعبة السيراميك في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع, حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

و استمع الوزيران لعرض قدمه أعضاء هذه الشعبة حول واقع الإنتاج و كذا حجم تغطية الطلب الوطني، إضافة الى نتائج الإجراءات الحمائية التي قدمتها الدولة لحماية المنتوج الوطني بالرسم الإضافي المؤقت- الذي شرع في تنفيذه مطلع سنة 2019 - وانعكاساته على المنتج والمستهلك.

وأكد السيد رزيق أن الحكومة ستواصل إجراءات الحماية و ترقية المنتوج الوطني شريطة أن يلتزم المنتج الوطني بالنوعية التي تخضع للمعايير العالمية و بأسعار تنافسية تخدم بالدرجة الأولى المستهلك المحلي، محذرا من أي ممارسات لإحتكار السوق أو رفع الأسعار دون مبرر.

كما تطرق الوزير للاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها قطاعه فيما يخص وضع بطاقية وطنية لكل منتوج و متعامل إقتصادي مما يسهل عملية التعريف والترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا ، طالبا من المتعاملين الاقتصاديين رفع حجم الإستثمار و خاصة في المناطق الجنوبية التي هي امتداد داخل القارة الإفريقية و التي تعد سوقا مستقبليا واعدا خاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

كما قدم توجيهات للمتعملين الإقتصاديين بالتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الليبيين المشاركين في ملتقى الأعمال الجزائري الليبي الذي احتضنته الجزائر مؤخرا عن طريق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و ذلك بناء على طلب من الجانب الليبي لاستيراد منتوجات في هذه الشعبة.

آخر تعديل على الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:57
كلـمات مفتـاحيــة :
رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.31

الوادي: قافلة مساعدات إنسانية تتجه نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين

20.01.31

الشلف: قطار كوراديا يدهس شخصا بحي السلام

20.01.31

الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية يلتقي الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطة في…

20.01.31

اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا تجدد "تمسكها الشديد" بوحدة ليبيا الترابية

20.01.31

القمة حول ليبيا: التطرق إلى استراتيجية توافقية للخروج من الأزمة

20.01.31

سفير فلسطين بالجزائر: صفقة القرن ستسقط طالما هناك شعب يقاوم

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  