فلاحة: تنصيب ست لجان قطاعية

الجزائر - اشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري اليوم الخميس على تنصيب ست (6) لجان للقطاع الفلاحي وذلك في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية من اجل ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي وتقليص الواردات.

ويتعلق الأمر بلجنة مكلفة بإنشاء معهد وطني للفلاحة الصحراوية و أخرى مكلفة بمتابعة فرع الحليب و توزيعه و لجنة مخصصة لإشكالية السقي وأخرى مكلفة بالعقار الفلاحي ولجنة تتكفل بمكافحة البيروقراطية و اخيرا لجنة مخصصة لتموين السوق الوطنية باستمرار باللحوم.

وفي كلمة له أمام الإطارات والمسؤولين المحليين للقطاع، أوضح السيد عماري، أن تنصيب هذه اللجان يهدف إلى التكفل بعدة ملفات هامة لقطاع الفلاحة سيما من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ومكافحة البيروقراطية و دعم الاستثمارات سيما على مستوى الفروع ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويندرج هذا المسعى -يضيف الوزير- في إطار ترقية المنتوج الوطني و تطوير إنتاج المادة الأولية لفائدة الصناعة التحويلية الوطنية.

ومن بين أهداف مجموعات العمل هذه -حسب السيد عماري- هناك اقتراح الحلول الهادفة إلى تسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء تعاونيات فلاحية وإنشاء هيئات مهنية في جميع الفروع ضمن اطار شفاف و فعال.