إرجاء الآجال المتعلقة بتقديم إقرارات الضريبة الجزافية الوحيدة والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني بالنسبة للمهن الحرة

وأوضحت الوزارة في بيان لها اننا "نحيط علما دافعي الضرائب المعنيين بالضريبة الجزافية الوحيدة ان اجل تقديم الاقرارات الخاصة المحدد في الاصل يوم 1 فبراير 2020 طبقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية 2020 المعدل و المتمم للمادة 1 من قانون الاجراءات الجبائية قد تم ارجاؤه الى تاريخ لاحق".
وأضاف المصدر ذاته ان دافعي الضرائب الممارسين لنشاط غير تجاري (مهنة حرة) المحدد في المادة 2 من قانون المالية 2020، مطالبين بتقديم الاقرار الشهري سلسلة ج رقم 50 فقط فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي/اجور، اما كشف الايرادات المهنية لحساب ضريبة الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني فقد تم تأجيله لتاريخ لاحق.