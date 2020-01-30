رزيق يترأس اجتماعا لمتابعة عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك

الجزائر - ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس بالجزائر العاصمة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وشهد هذا الاجتماع حضور ممثلي وزارتي الفلاحة والمالية وإضافة إلى ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب "جيبلي" والديوان الوطني للحليب وكذا ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين حيث خصص هذا الاجتماع الثاني للجنة لدراسة الترتيبات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المبستر وباقي المواد واسعة الاستهلاك.

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وأعطى السيد رزيق خلال هذا اللقاء، توجيهات تهدف إلى تأطير عمليات الإنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية وغيرها من المواد الأساسية وتتبع المسار النهائي للمنتوجات.

وفي هذا الإطار طالب الوزير بضرورة إشراك كل المتدخلين في هذه الشعب للتحكم الجيد في سلسة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم مؤكدا باتخاذ كل الإجراءات مع وزارة الفلاحة لوضع حيز التطبيق لنظام معلوماتي يسمع بتتبع كل مراحل الإنتاج وسلسلة التوزيع على مستوى الموزعين المعتمدين وعلى مستوى تجار التجزئة الممونين من طرف الموزعين.