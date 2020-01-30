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الجزائر/ليبيا: رفع المبادلات التجارية محور لقاء السيد رزيق مع رئيس غرفة التجارة لسبها

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر - شكلت سبل ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا محور لقاء وزير التجارة كمال رزيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لمدينة سبها, منصور عبد القادر محمد السرابتي, حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى على هامش منتدى الاعمال الجزائري الليبي المنعقد الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة, أكد السيد رزيق على ضرورة خلق فضاء للتبادل التجاري بين البلدين خاصة على مستوى المناطق الحدودية مبديا استعداد دائرته الوزارية لمواصلة التشاور حول سبل تعزيز فرص المبادلات البينية, حسب نفس المصدر.

كما لفت الوزير إلى أهمية تثمين روابط التواصل بين رجال الاعمال الجزائريين والليبيين وكذا خلق آليات لتجسيد الشراكات في مختلف الميادين مما يسمح برفع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه, نوه رئيس الغرفة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مبديا ارتياحه للتعاون الاقتصادي المحقق ولنجاح المنتدى الذي احتضنته الجزائر العاصمة والذي ينتظر منه أن يكون "فاتحة خير" لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا.

وأشار أيضا إلى التسهيلات التي تمنحها الجزائر لرجال الأعمال الليبيين, حسب بيان وازرة التجارة.

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 12:50
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الجزائر/ليبيا: رفع المبادلات التجارية محور لقاء السيد رزيق مع رئيس غرفة التجارة لسبها
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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