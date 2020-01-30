طيران الطاسيلي: استلام العديد من حصص معدات خاصة بالدعم الأرضي

الجزائر- أعلنت الشركة الجوية العمومية "طاسيلي للطيران" في بيان لها أنها أنهت عملية استلام لمعدات الدعم الأرضي "Ground Support Equipment" المكونة من عدة حصص.

و أوضح البيان "تمت خلال شهر يناير 2020 عملية استلام معدات خاصة بالدعم الأرضي خلال الهبوط مكونة من عدة حصص. و يدخل هذا الاستثمار في إطار تحسين نوعية الخدمات مما يسمح بالاقتصاد في تكاليف الدعم الأرضي.

و اضاف البيان أن الأمر يتعلق "بنقلة نوعية ستقوم بها الشركة من خلال عرض و ادخال حيز الخدمة بالتدريج وسائل المعالجة و المساعدة خلال الرحلات و الهبوط", مشيرا إلى أن اقتناء هذه المعدات يتضمن جسور قابلة للجر و جرارات و أبسطة للأمتعة إضافة إلى مولدات كهربائية للطائرات و التي سيتم تشغيلها من طرف عمال مؤهلين.

و ستسمح هذه المعدات حسب ذات المصدر بمنح الاستقلالية لثمان محطات و هي العاصمة و وهران و قسنطينة و حاسي مسعود و حاسي رمل و عين أمناس و رورد النص و تين فويي تبنكورت,مضيفا أن هذا التعزيز سيمكن شركة الطاسيلي من التكفل على أحسن ما يرام برحلاتها المنظمة لفائدة مجمع سوناطراك اضافة إلى انتشار أوسع لشبكات النقل الجوي المخصصة للمسافرين المحلية و الدولية.

تأسست شركة الطاسيلي سنة 1998 في إطار شراكة بين سوناطراك و الشركة الوطنية للطيران لتصبح فيما بعد شركة تابعة 100% لسوناطراك في أبريل 2005.