الطبعة الثالثة للأيام للصناعة الصيدلانية الجزائرية: ضرورة اتخاذ اجراءات تنظيمية وتحيين الاطار التنظيمي

الجزائر - أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة, عبد الواحد كرار يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة اتخاذ اجراءات تنظيمية وتحيين الاطار التنظيمي من أجل الارتقاء بالصناعة الصيدلانية الوطنية.

وقال السيد كرار بمناسبة الطبعة الثالثة لأيام للصناعة الصيدلانية الجزائرية: "نحن لا ننتظر إعانات ولكننا نريد اجراءات تنظيمية مكيفة أكثر وتحيين الاطار التنظيمي".

ومن بين الاجراءات التي طالب بها المشاركون في هذه التظاهرة, استحداث وكالة جديدة للأدوية وسهولة تسجيل الأدوية التي يعتبر المتعاملون الحاضرون أن لها آجالا طويلة جدا.

واعتبر السيد كرار ان تثبيت أسعار الأدوية يشكل "أحد العوائق الكبرى التي تواجه مؤسساتنا اليوم ولكنه ليس العائق الوحيد".

وأضاف "نتقاسم الأهداف مع السلطات العمومية حول عدم افساد توازن الضمان الاجتماعي في هذا الوقت من الازمة الميزاناتية لكننا نعتبر في المقابل انها لا تستطيع تجاهل تآكل هوامش الانتاج", مؤكدا أن أسعار الأدوية المطبقة في الجزائر تعد من بين "الأقل مقارنة ببلدان أخرى".

وأوضح أن "عددا كبيرا من منتجينا يجدون صعوبات مالية جدية بسبب الانخفاض وجمود الأسعار المفروضة", مضيفا أنه رغم هذا الظرف حافظت مجمل المؤسسات على مناصب الشغل حرصا على المحافظة على المناخ الاجتماعي في انتظار العودة الى حوار هادئ مع السلطات العمومية.

وحسب السيد كرار, فقد سمحت الصناعة الصيدلانية للجزائر في السنوات الأخيرة بادخار أزيد من 300 مليون دولار سنويا.

من جهة أخرى, وحسب المشاركين في هذا اللقاء, بلغت ديناميكية السوق الصيدلانية في الجزائر نموا يقدر ب8 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل, وبداية من سنة 2018, عرف القطاع توقفا في النمو, لاسيما على مدى سنة 2019.

وأوضح متدخلو القطاع الصيدلاني الوطني أنه ورغم الأزمة الاقتصادية, فقد استمرت تكاليف هذا القطاع في الارتفاع.

كما نوه الفاعلون في هذه الصناعة إلى أن الغلاف المالي المخصص للصيدلية المركزية للمستشفيات قد استمر في الارتفاع, وهو "ما يدل على جهود الدولة المبذولة في مجال الصحة العمومية".

ويتوقع الخبراء أن يبلغ هذا الغلاف مليار دولار في 2020.

ومن جانب أخر, تطرق المشاركون في هذه الأيام إلى نتائج سياسة تشجيع الانتاج المحلي, والتي ترتفع, بفضلها, حصص سوق المخابر المحلية من سنة إلى أخرى لتصل في 2019 إلى ما يزيد عن 50 في المائة من احتياجات السوق.