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صالون التشغيل والتكوين: إقبال كبير للزوار على جناح الأمن الوطني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
صالون التشغيل والتكوين: إقبال كبير للزوار على جناح الأمن الوطني

الجزائر - شهد جناح الأمن الوطني في الطبعة ال14 لصالون التشغيل والتكوين بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، إقبالا كبيرا للزوار، خاصة من فئة الشباب الجامعيين، حيث قدمت لهم شروحات وافية حول مجالات التوظيف بالأمن الوطني والتخصصات المطلوبة للمشاركة في مختلف المسابقات التي تطلقها المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء أنه "تم إقامة عرض مصور وتوزيع مطويات تتضمن المعلومات اللازمة التي تسمح لزوار المعرض بالتعرف على كيفيات الالتحاق بسلك الشرطة سواء بصفة مستخدم شبيه أو شرطي".

وأضاف نفس المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني "تواصل مشاركتها في الصالون المنظم تحت رعاية مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، المنظم في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 يناير الجاري، وذلك من خلال عرض جناح خصص لمديرية الموارد البشرية وكذا مديرية التعليم ومدارس الشرطة".

إقرأ أيضا : تدشين الطبعة ال14 لصالون التشغيل والتكوين 

كما قدمت لزوار جناح الأمن الوطني "شروحات حول التكوين والتدريب على مستوى مدارس الشرطة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من خلال البرامج التكوينية العصرية والدعائم الحديثة المستعملة في التكوين، تماشيا والمتطلبات الراهنة خدمة لأمن المواطن وسلامة الممتلكات.

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صالون التشغيل والتكوين: إقبال كبير للزوار على جناح الأمن الوطني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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