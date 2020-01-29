الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية يقترح تنظيم معرض دولي للإنتاج بالجزائر

و بعد تطرق الاطراف إلى جملة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة , أكد السيد محمد محمود على "أهمية تنظيم هذا المعرض, خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم, من خلال استقدام عارضين و رجال اعمال من مختلف دول العالم".
و حسب نفس المسؤول فإن الاتحاد العربي يحوز على "تجربة و شبكة علاقات هامة في هذا المجال, تسمح لرجال الأعمال و المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الأجانب بإنشاء شراكات جديدة".
من جانبه, رحب السيد رزيق بالمقترح مؤكدا استعداد دائرته الوزارية لمرافقة اي مبادرة او مشروع يخدم الاقتصاد الجزائري و يسوق للمنتوج الوطني كما يفتح مجالات جديدة لشراكات ناجعة في شتى المجالات.
و أبرز الوزير دور الجزائر الاستراتيجي اقتصاديا, سيما في منطقة التبادل الحر القارية الافريقية و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, و "التي جعلت منها اليوم قبلة لكل الراغبين في الاستثمار الجاد عبر العالم".
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