الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية يقترح تنظيم معرض دولي للإنتاج بالجزائر

الجزائر - ناقش وزير التجارة كمال رزيق, و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, رفقة الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية السفير عبد المنعم محمد محمود, يوم الثلاثاء, مقترح إقامة معرض دولي بالجزائر يشرف على تنظيمه هذا الاتحاد العربي, حسبما جاء في بيان للوزارة.

و بعد تطرق الاطراف إلى جملة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة , أكد السيد محمد محمود على "أهمية تنظيم هذا المعرض, خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم, من خلال استقدام عارضين و رجال اعمال من مختلف دول العالم".

و حسب نفس المسؤول فإن الاتحاد العربي يحوز على "تجربة و شبكة علاقات هامة في هذا المجال, تسمح لرجال الأعمال و المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الأجانب بإنشاء شراكات جديدة".

من جانبه, رحب السيد رزيق بالمقترح مؤكدا استعداد دائرته الوزارية لمرافقة اي مبادرة او مشروع يخدم الاقتصاد الجزائري و يسوق للمنتوج الوطني كما يفتح مجالات جديدة لشراكات ناجعة في شتى المجالات.

و أبرز الوزير دور الجزائر الاستراتيجي اقتصاديا, سيما في منطقة التبادل الحر القارية الافريقية و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, و "التي جعلت منها اليوم قبلة لكل الراغبين في الاستثمار الجاد عبر العالم".

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