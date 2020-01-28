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مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية

الجزائر - برمجت وزارة  السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي سلسلة من الاجتماعات والورشات على مستوى القطاع بمشاركة خبير دولي وعدة قطاعات وزارية ذات الصلة بالموضوع  للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية ،كما أوضح اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

ويشارك في هذه اللقاءات --يضيف ذات البيان- الخبير الدولي في التسويق السياحي والتنمية الاقتصادية دافيد وارد الذي يوجد في مهمة عمل في الجزائر ما بين 27 و31 يناير لدراسة مكونات وخصوصيات الوجهة السياحية الجزائرية للشروع في ارساء وانجاز استراتيجية التسويق والترويج الخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي .

كما تعرف هذه الاجتماعات مشاركة عدة  وزارات من بينها الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والاشغال العمومية والفلاحة والتنمية الريفية وغيرها من القطاعات الاخرى التي لها علاقة مع تطوير السياحة باعتبار هذا القاع "قطاعا حيويا افقيا لا يمكن فصله عن هذه القطاعات ".

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وسيحضر هذه اللقاءات أيضا --يضيف المصدر ذاته "مجموعة من الفاعلين في مجالات السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من اطارات مركزية ولامركزية  اضافة  الى متعاملين اقتصاديين واجتماعيين واستاذة وباحثين ".

وتندرج زيارة الخبير الدولي للجزائر في اطار "تجسيد برنامج التعاون بين قطاع السياحة والمنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي من اجل تكملة انجاز مشروع وضع استراتيجية التسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية".

 

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مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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