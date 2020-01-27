تدشين الطبعة ال14 لصالون التشغيل والتكوين 

الجزائر - تم تدشين الطبعة الرابعة عشر للصالون الوطني للتشغيل و التكوين اليوم الثلاثاء بقصر المعارض بالجزائر العاصمة بحضور حوالي ثلاثين مؤسسة تمثل العديد من قطاعات النشاطات و حوالي 40 مدرسة تكوين.

وبهذه المناسبة، أكد محافظ الصالون علي بلخيري أن هذه التظاهرة "تُنظم لفائدة طالبي العمل و الاشخاص الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة و كذا الجامعيين المتحصلين على شهادات و الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم و مهاراتهم من خلال دورات تكوينية تكميلية".

وقال أن هذه الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام يعد "ملتقى المؤسسات و الادارات الراغبة في توظيف مهارات و الشباب الباحث عن منصب شغل أو عن تكوين".

وأوضح أن هذا الفضاء يهدف إلى اقامة "حوار مباشر من خلال اجراء مقابلات توظيف و اتصالات اعلامية"، مضيفا انه "يُنتظر ان تسجل التظاهرة 25.000 زائرا من الان الى غاية اختتام الصالون حيث سيكون عدد كبير منهم من طالبي الشغل و التكوين من مختلف الفئات".

كما سيكون الصالون المنظم تحت شعار "ملتقى التشغيل و التكوين" فضاء لتنظيم لقاءات بين الهيئات العمومية للتشغيل منهم الوكالة الوطنية للتامين على البطالة و الشباب حاملي المشاريع، كما سيمكن الشباب من الاستعلام حول اجراءات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.

ومن جهة أخرى سيتم تخصيص فضاء للندوات الموضوعاتية و ورشات استشارة و إعلام من تنشيط محترفين و خبراء في مجال التشغيل.