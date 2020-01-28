انطلاق أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الليبي بالجزائر العاصمة

الجزائر- انطلقت أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الليبي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمشاركة أزيد من 300 متعامل اقتصادي من كلا البلدين.

و يترأس أشغال هذا المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, وزير التجارة كمال رزيق و مسؤولي الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

يشارك حوالي 50 متعاملا ليبيا في أشغال منتدى الأعمال بما فيهم رؤساء مؤسسات مختصين في التجارة و مهن البناء و المالية و الفلاحة و الطاقة.

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ويهدف هذا المنتدى إلى خلق فضاء تواصل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الليبيين من أجل بحث امكانيات الشراكة بين الطرفين وفرص الاستثمار في الجزائر.

كما سيتم خلال هذا اللقاء دراسة امكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا.

ويشمل منتدى الأعمال الجزائري-الليبي معظم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الفلاحية والعطور.