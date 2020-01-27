الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

الجزائر - اكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية امين اندلسي اليوم الاثنين بان رحلات الشركة لم تسجل اي الغاء او تغيير بسبب تفشي مرض فيروس كورونا خلف ما لا يقل عن 80 وفاة في الصين.

و اوضح ذات المسؤول ان رحلة واحدة بين الجزائر و بكين "قد تم تأجيلها" امس الاحد الى يوم الخميس 30 يناير" بسبب الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة".

و تابع قوله ان الرحلات باتجاه الصين التي تتم بواقع رحلتين اسبوعيا يومي الاحد و الخميس ستستأنف بشكل عادي ابتداء من هذا الخميس .

كما اضاف السيد اندلسي انه "لم يسجل اي توقف او الغاء و انما الامر يتعلق بتأجيل ناجم عن الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة ببكين حيث انه و ككل سنة يتم تخفيض عدد الرحلات بسبب تقليص مستوى الخدمة على مستوى المطارات الصينية".

و اشار ذات المسؤول الى ان الخطوط الجوية الجزائرية تعمل "بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة عبر مديرية الوقاية التابعة لها".

و بالموازاة مع ذلك –يضيف ذات المصدر- فان شركة الطيران الوطنية قد اتخذت اجراءات وقائية على غرار جميع شركات الطيران الدولية.

و انعكس ذلك –حسب رايه- بتوفير مجموعة من المستلزمات الصحية لدى مستخدمي الطيران العاملين على الرحلات المتوجهة الى المناطق التي ظهر فيها الفيروس و تتكون هذا المستلزمات من قفازات و اقنعة و عباءات خاصة.

كما يتم القيام بتنظيف الطائرة قبل الاقلاع و بعد الهبوط.

و تابع قوله ذات المتحدث انه تم الشروع ابتداء من يوم الجمعة الفارط خلال رحلات العودة نحو الجزائر بإجراء جديد حيث انه في حالة ملاحظة طاقم الطائرة بوجود اعراض لهذا المرض لدى احد المسافرين فانه "يتم بشكل تلقائي ابلاغ خلية المتابعة من اجل ارسال فريق طبي امام باب الطائرة من اجل التكفل بالمسافر المشتبه بإصابته بالمرض".

كما اكد السيد اندلسي في رده على سؤال حول امكانية صدور تعليمات عن المنظمة العالمية للصحة تستهدف نقل الاشخاص او البضائع قائلا "اننا سنبقى في الاستماع للجمعية الدولية للنقل الجوي حول تطور هذا الفيروس" .

للتذكير ان وزارة الصحة و في اطار مخطط اليقظة المضاد لفيروس كورونا قد اعطت تعليمات لمدراء الصحة عير الولايات حيث تم تركيب كاميرات حرارية للمراقبة على مستوى مطارات هواري بومدين (الجزائر) و محمد بوضياف (قسنطينة) و احمد بن بلة (وهران).