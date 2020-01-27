ضرورة مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية

الجزائر - وصفت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة السيدة وهيبة بهلول مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و منطقة التبادل الحر بالضرورية مؤكدة أنه "لم يتم التفاوض بشأنها بشكل جيد".

و في مداخلة لها على أمواج الاذاعة الوطنية، صرحت ذات المسؤولة قائلة "آن الاوان لمراجعة هذه الاتفاقات حيث تمت الاشارة في البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مؤخرا الحكومة الجديدة بوضوح الى أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقات و لا يتعلق الأمر فقط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل ايضا باتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر".

و فيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أشارت السيدة بهلول الى أن "الحصيلة من حيث أرقام هذا الاتفاق أشارت الى تسجيل خسارة جبائيةقيمتها 2 مليار دولار لكن هناك أيضا خسائر أخرى على غرار الاضرار الجانبية يتيعن اعادة تأطيرها".

و حسب قولها فان " كل الفصل المتعلق بالاستثمار لم يتم التكفل به".في هذا الشأن أردفت ذات المسؤولة تقول أنه "لم يتم التفاوض حول هذا الاتفاق بشكل جيد" معتبرة أنه يجب العودة الى الظرف الذي تم فيه التفاوض حول هذا الاتفاق.

و بخصوص الاتفاق مع المنطقة العربية للتبادل الحر، كشفت المتحدثة قائلة "التحقنا بالمسار بعد انطلاقه حيث طلب منا تطبيقه فورا بينما لم نكنمهيئين لذلك".

و من جهة اخرى، ترى السيدة بهلول أن هذا الاتفاق "لم يتم أيضا التفاوض بشأنه بشكل جيد" مشيرة في هذا الصدد الى حالة البضائع المصرية و الأردنية التي دخلت الى البلد على حساب تلك المنتجة محليا.

كما أضافت أن هذا الدخول ألزم الجزائر بتحديد قائمة سلبية من أجل حماية المنتوج المحلي.

و لمراجعة هذه الاتفاقات، اعتبرت المسؤولة أنه من الضروري اشراك المتعاملين الاقتصاديين من خلال التشاور.

في المقابل، كشفت السيدة بهلول أنه بالنسبة لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية تم اشراك الجزائر في هذا المسار من البداية الى النهاية مما سمح لها بتقييم مؤهلات و نقاط ضعف الاندماج في هذه المنطقة.

و يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير الى " تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن سياسة التجارة الخارجية يجب أن تشكل محور آليات تشاور قطاعي مدعم أكثر".

و من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي مؤخرا بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنه من حق الجزائر الاطلاع على القواعد.

و يرى الوزير أن عدة نقاط في هذا الاتفاق ظهرت سلبية بالنسبة لاقتصادنا لهذا فانه يجب التعجيل بمراجعة بعض الاجراءات سيما و أن عدة منتوجات قادمة من الفضاء الأوروبي و موجهة للتصدير نحو الجزائر لن تخضع ابتداء من سبتمبر 2021 لأي رسم جمركي.