جمارك: النظام المعلوماتي الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبا

الجزائر - أكد المدير العام الجهوي للجمارك لميناء الجزائر، الحسين بوروبة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بأن النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك سيدخل حيز التنفيذ "عن قريب".

واوضح السيد بوروبة في تصريحات صحفية على هامش مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالمديرية الجهوية لميناء الجزائر، أن "النظام الجديد قيد الانجاز هو حاليا في مرحلة جد متقدمة بالتعاون مع الشريك الكوري الذي يعمل حاليا على وضع النموذج المستقبلي للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك".

وستتمحور المبادئ الأساسية لهذا النظام الجديد حول رقمنة الاجراءات الجمركية بما في ذلك التحصيل الجمركي (الدفع الآلي للمستحقات) والربط مع مختلف المتدخلين في العملية التجارية من خلال الشباك الوحيد.

اما فيما يخص الرقابة البعدية، سيسمح النظام المعلوماتي الجديد بتأطير هذا النوع من المراقبة و تفعيله و ضمان نجاعته بالإضافة إلى التسيير الآلي لمراقبة المسافرين و بعض التسهيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين، حسب المتحدث.

و ينتظر أيضا أن يكون لهذا النظام دور هام في تسهيل عمليات التجارة الخارجية

(تصدير/استيراد) فضلا عن مكافحة تضخيم الفواتير.

وفي هذا الإطار، أكد المدير بأن محاربة التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة ستكون أحد أبرز أهداف المديرية لعام 2020 لاسيما من خلال تأطير و التدقيق في الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية.

و حول استيراد السيارات المستعملة، أكد بأن دخول هذا الاجراء المنصوص عليه في قانون المالية 2020 مرهون بصدور قرار وزاري مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والصناعة.

و بهذا الخصوص، ذكر بان الاجراء يسمح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين، مرة واحدة كل ثلاث سنوات، شريطة أن تكون السيارات مطابقة للمعايير الدولية في مجال البيئة، مع وجوب دفع جميع الرسوم والحقوق المستوجبة من دون أية اعفاءات.

وعن اهم التحديات التي تواجه الجمارك، لفت السيد بوروبة الى أن المهام الجمركية تعرف تحولات عميقة، فبالإضافة إلى دورها التقليدي في التجارة الخارجية فإن الإدارة الجمركية باتت متدخلا رئيسيا في حماية الملكية الفكرية و التراث الوطني و الحفاظ على البيئة و وقاية المواطنين من الاخطار النووية والكيمائية.

جمارك: حصيلة نشاط المديرية الجهوية لميناء الجزائر في 2019

الجزائر - بلغت قيمة المبالغ المحصلة على مستوى المديرية الجهوية لميناء الجزائر خلال العام الماضي 2019، ازيد من 162 مليار دج، حسب الارقام التي عرضها المدير العام، الحسين بوروبة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

فيما يلي المؤشرات الرئيسية للنشاط الجمركي على مستوى المديرية لعام 2019:

-مبلغ الايرادات الجمركية: 162 مليار دج

-مبلغ الغرامات: 2 مليار دج.

-قيمة البضائع المحجوزة: 1 مليار دج.

-عدد التصريحات الجمركية المفصلة التي تمت معالجتها: 40.109 تصريح مفصل.

-عدد بواخر المسافرين التي تمت معالجتها: 410 باخرة (55 بالمائة منها خلال موسم الاصطياف).

-عدد المسافرين: 300 الف مسافر (زيادة ب5 آلاف مسافر مقارنة ب2018)

-عدد السيارات: 133 الف سيارة (زيادة ب6 آلاف سيارة مقارنة ب2018)

-عدد سندات العبور الممنوحة: 61 الف سند

-عدد سندات العبور التي تمت تصفيتها: 51 الف سند

-مدة معالجة المسافرين خلال موسم الاصطياف: 42 دقيقة/للباخرة مقابل 46 دقيقة/باخرة في 2018.

فيما يتعلق بالمحجوزات، قامت الجمارك بحجز السلع الممنوعة الآتية:

-حبوب مهلوسة: 44.704 وحدة

-مخدرات صلبة: 050ر1 كيلوغرام كوكايين

-بنادق صيد: 10

-ذخيرة بيضاء من عيار 9 ملم: 200 وحدة

-مفرقعات وشماريخ: 13.201 وحدة

-مواد وتجهيزات حساسة: 4.007 وحدة (كاميرات مراقبة، منظار، أجهزة ارسال واستقبال، ألبسة شبه عسكرية، هواتف نقالة..الخ)

-مكافحة استيراد البضائع المقلدة: 31 قضية لسلع مشبوهة بالتقليد منها 11 قضية محل شكوى.

-عدد المنازعات الجمركية المسجلة : 1.397 منازعة بغرامات تتجاوز قيمتها 2 مليار دج.

-عدد المنازعات المتعلقة بمخالفة الصرف: 46 منازعة مع غرامات تتجاوز قيمتها 6 مليار دج.