تندوف: أكثر من 170 عملية تصدير عبر المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني في 2019

تندوف - شهد نشاط تصدير المنتجات الوطنية عبر المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد حركية مكثفة خلال 2019، حسب ما أفادت يوم الإثنين المديرية الجهوية للجمارك التي يقع مقرها ببشار.

وتم في هذا الإطار تسجيل 176 عملية تصدير نحو موريتانيا لمنتجات وطنية بحمولة إجمالية قدرت بأكثر من 5.041 طن شملت مختلف البضائع على غرار المواد الغذائية والأجهزة الإلكترومنزلية ومواد التنظيف ، كما جرى توضيحه في حصيلة نشاط للمديرية الجهوية للجمارك في إطار الإحتفالات باليوم العالمي للجمارك التي احتضنتها دار الثقافة بتندوف.

وبالنسبة لحركة الأشخاص، فقد سجلت في ذات السنة زيادة في تنقلات الأشخاص بين البلدين، حيث سجل دخول 2.040 شخص إلى التراب الوطني و خروج 1.845 آخر من مختلف الجنسيات، حسب ذات المصدر.

وفي سياق نشاطها للسنة المنقضية فقد سجلت ذات الهيئة عبر مديرياتها الفرعية و مفتشياتها 52 قضية في إطار مكافحة المخدرات، منها 8 قضايا بتندوف و10 قضايا ببشار، و25 أخرى بأدرار إلى جانب 9 قضايا بولاية النعامة، كما أوضح المدير الجهوي للجمارك ببشار شهيلي ياسين.

وتم في هذا الإطار حجز 8ر1 طن من الكيف المعالج و حوالي 14.000 وحدة من المشروبات الكحولية، إلى جانب تسجيل محجوزات نوعية على غرار أسلحة و ذخيرة وذلك بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، كما أشير إليه .

وفي إطار مكافحة التهريب فقد سجلت ذات المديرية 272 قضية خلال نفس الفترة، تم من خلالها حجز ما قيمته 600 مليون دج من مختلف البضائع التي ترتبت عنها غرامات جمركية تفوق 60 مليون دج.

وتجري حاليا دراسة بخصوص إنجاز عدة مراكز حراسة جمركية جديدة عبر الشريط الحدودي بالجهة وذلك في إطار السهر على تنفيذ مختلف المخططات و البرامج المسطرة ، يضيف ذات المسؤول .