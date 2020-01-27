جمارك: ضرورة تقليص مدة توقف الحاويات بالموانئ للحد من استنزاف العملة الصعبة

الجزائر - دعا المدير العام للجمارك محمد وارث، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لتقليص مدة توقف الحاويات على مستوى الموانئ والتي تسبب في استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة من دون مبرر اقتصادي.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالمديرية الجهوية لميناء الجزائر، أكد أنه "من غير المقبول ان نترك شركات أجنبية لا يتجاوز عدد عمالها أحيانا ثمانية أشخاص تحول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، بسبب ترك الحاويات من دون معالجة".

"يجب أن نتعامل بذكاء مع المسألة بحيث لا نوفر الغطاء القانوني لتهريب العملة للخارج. لا يمكن الحديث عن الازدهار الاقتصادي ونحن نخرب بيوتنا بأيدينا"، وفقا لتصريحات المدير العام للجمارك.

وأضاف بالقول: "عانيينا من ثلاث عشريات سوداء: عشرية الارهاب، وعشريتين لتهريب العملة. حان الوقت لوضع أطر قانونية أكثر ملائمة للرقابة على هذه الظاهرة".

وفي هذا السياق، دعا إلى توجيه الامتيازات والتسهيلات الجمركية لفائدة المتعاملين المستحقين والنزهاء وعدم وضعها في يد المتلاعبين الذين يتخذون من هذه التسهيلات ذريعة لهم.

ولدى إبرازه لأهمية نشاط الجمركي كـ "حارس للاقتصاد الوطني"، دعا السيد وارث إلى مضاعفة الجهود للتصدي لكل الخروقات و"عدم الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للنصوص القانونية والنظر إلى الدور الجمركي من جانب انساني خدمة للمجتمع والصالح العام".

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كما أوصى بضرورة معالجة سريعة وفعالة للسلع والمسافرين معترفا في الوقت ذاته بصعوبة التوفيق بين معادلتي الرقابة والتسهيل.

من جهة اخرى، دعا إلى تواصل "أكثر فعالية" بين جميع الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية في الجزائر من أجل تحسين الرقابة على السلع على مستوى الحدود حيث شدد على ضرورة "تكثيف التعاون بين جميع الهيئات المتدخلة في عملية الرقابة على التجارة الخارجية من خلال خلق حلقات تواصل فعالة للرفع من مستوى تبادل المعلومات".

ومن شأن هذا التعاون الفعال أن يخلق "محيط عمل محفز" لأعوان الجمارك الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة على كميات هائلة من السلع يوميا وبدون خطأ، حسب المدير العام الذي شدد في هذا الاطار على ضرورة النظر لعمل الهيئات الأخرى ك"رقابة تكميلية" وليس ك"رقابة بعدية على نشاط الجمارك".

"في حالة اكتشاف أي سلع ممنوعة أو تسجيل خروقات عن طريق الهيئات الأخرى المعنية بسلسلة التجارة الخارجية، فلا يجب تأويل ذلك بأنه تقصير من الجمارك بل هو رقابة تكميلية لعمل الادارة الجمركية"، حسبما صرح به السيد وارث.

وبخصوص ظروف العمل "القاسية" لأعوان الجمارك، كشف المدير العام أنه سيتم قريبا رفع اقتراحات إلى السلطات العليا قصد التكفل بالحالة الاجتماعية والمهنية للموظف الجمركي.

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يذكر أن الجزائر تحتفل في 26 يناير من كل سنة باليوم العالمي للجمارك الذي تبنت فيه المنظمة العالمية للجمارك هذا العام شعار "الجمارك تعزز الاستدامة من أجل الناس و الازدهار و الكوكب".

وتم خلال الاحتفالية التي نظمتها بهذه المناسبة المديرية الجهوية للجمارك لميناء الجزائر تقليد الرتب لإطارات وأعوان الجمارك وكذا تكريم للمتقاعدين وعائلات أعوان الجمارك المتوفين، وذلك بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة بولاية الجزائر، ممثلي السلطة القضائية والاسلاك الأمنية والعسكرية والادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات المهنية.