فيروس كورونا: الاوبيب تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط

الجزائر - أكد وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان "المنظمة تتابع عن كثب تطورات اسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا".

وفي هذا الصدد، تطرق السيد عرقاب الى بيان المنظمة العالمية للصحة الصادر يوم 23 يناير 2020 و الذي تعتبر من خلاله المنظمة ان "هذا الوباء لا يشكل حالة طوارئ عالمية"، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة.

وأشار الوزير الى ان "التقارير الاولى تبين لحد الساعة ان هذا الوباء يعتبر اقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سراس) الذي ظهر سنة 2003".

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واكد السيد عرقاب ان "الأثر على افاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا".

كما ابرز الوزير الجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية من اجل احتواء انتشار هذا المرض.

و أضاف الوزير بالقول ان "الجزائر مستعدة لأخذ كل الاجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط و هذا بالتعاون مع الدول الاعضاء في الاوبيب و الدول غير الاعضاء في الاوبيب الموقعة على اعلان التعاون، يضيف البيان.