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فلاحة: إنشاء وحدتين للبحث العلمي في مجال الآفات الزراعية والصحة النباتية

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 14:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
فلاحة: إنشاء وحدتين للبحث العلمي في مجال الآفات الزراعية والصحة النباتية

الجزائر - تطرق الباحثون بالمعهد الوطني لحماية النباتات اليوم الاثنين بالجزائر إلى مختلف الجوانب المتعلقة بإنشاء وحدتين للبحث العلمي, تكون تابعة للمعهد وتتكفل ببحث حلول للآفات الزراعية وتوسيع مجالات البحث التطبيقي.

وتطرق الباحثون إلى مختلف الجوانب التحضيرية لإطلاق نشاط الوحدتين اللتين سيكون مقرهما بالعاصمة وهران , خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة القطاعية الدائمة للبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي بمقر المعهد الوطني لحماية النباتات بالعاصمة.

وتتعلق هاتين الوحدتين بوحدة بحث علمي تعالج مشاكل الصحة النباتية في الجزائر والمشاكل الزراعية التي يمكن يكون مصدرها من بلدان أخرى , إلى جانب وحدة بحث  موجهة للأبحاث العلمية المتعلقة بالمبيدات الزراعية من أجل إيجاد حلول تقنية وبيولوجية وبيوتكنولوجية تحافظ على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقيات المبرمة نوفمبر الماضي بين قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 19 وحدة بحث عبر مختلف المعاهد التابعة لقطاع الفلاحة.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشريف عماري قد أشرف على تنصيب 6 وحدات للبحث العلمي بمقر المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي, ديسمبر الماضي, إلى جانب 6 وحدات قيد الإنشاء ووحدتين اثنتين قيد الدراسة.

في هذا الصدد  أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد كسيرة محمد أن هذه الدورة ستساهم في تجسيد الهدف المسطر من طرف القطاع لعصرنة مؤسسات الدولة بالوسائل التقنية والعلمية وتثمين القدرات العلمية سيما في مجال العمل الميداني.

وسيكون لهذه الإجراءات بحسب السيد كسيرة تأثير إيجابي في إثراء المعطيات العلمية والبرامج التي ستباشرها وزارة الفلاحة  والتي تعتمد على قاعدة معطيات البحوث العلمية التي تعد "حجر الأساس" في مجال التنمية الفلاحية.

ووفق السيد كسيرة فان البرنامج متواصل لإنشاء الوحدات المتبقية بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي, ومختلف القطاعات المعنية الأخرى .

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من جانبه أكد الدكتور بن ساعد حميد المدير العام المساعد بالمعهد الوطني لحماية النباتات على أهمية هذه الخطوة ، باعتبارها تثمن البحث العلمي الذي كان موجودا أساسا داخل المعاهد غير أنه لم يكن "مثمنا ومجسدا ميدانيا " نظرا لنقص الإمكانيات المادية والمالية.

وتسمح هذه العملية بتطوير البحوث التطبيقية وعصرنة المخابر وأقسام البحث الزراعي بالمعهد إلى جانب منح المعهد الصلاحيات اللازمة لإطلاق مشاريع ذات بعد دولي في مجال التنمية الفلاحية من خلال هذه الوحدات.

كما ستتيح هذه الوحدات للباحثين الحرية في إشراك الكفاءات داخل الوطن و من الخارج في الدراسات المتعلقة بصحة المنتجات الفلاحية والنباتات ما يسمح بتوسيع رقعة البحث.

ومن شأن هذه الإجراءات وضع مختلف الاستراتيجيات والتقنيات لمكافحة الآفات الزراعية وحلول للإشكاليات الصحية التي يتعرض لها المنتوج الفلاحي ما سيكون له انعكاس إيجابي على مسألة تقليص استيراد الأدوية البيولوجية والمبيدات واستغلال الموارد البيولوجية الوطنية لمواجهة الأمراض التي قد تتعرض لها المحاصيل مستقبلا.

ويرى الدكتور بن ساعد أن إنشاء هذه الوحدات سيسمح  بترجيح كفة البحوث الميدانية التطبيقية و تثمينها في المجال الزراعي.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: إنشاء وحدتين للبحث العلمي في مجال الآفات الزراعية والصحة النباتية
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 14:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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