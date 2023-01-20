الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

الجزائر- أشار وزير الطاقة, محمد عرقاب لوأج أن الجزائر و تركيا وقعتا يوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق يتضمن تجديد عقد تموين بالغاز الطبيعي المميع للسنوات الخمس (05) المقبلة.

و أوضح السيد عرقاب على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي قائلا "لقد وقعنا اليوم على تجديد لعقد يسمح للجزائر بتموين تركيا بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024".

و نوه الوزير بهذا الإتفاق الذي "سيمكن من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة", مذكرا بذات المناسبة أن الجزائر تستحوذ على 38% من السوق التركية في ما يخص التموين بالغاز الطبيعي المميع.

و أعلن الوزير انه سيتم الشروع في اشغال انجاز المركب البتروكيماوي لإنتاج البروبيلان و البوليبروبيلان (PDH-PP) في مدينة الأدنة (تركيا) خلال السداسي الأول لسنة 2020.

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وذكر السيد عرقاب, في هذا الصدد, بعقود الشراكة التي أبرمت في سبتمبر الماضي, مؤكدا أنه من المتوقع استلام المشروع ودخول المركب في الانتاج بعد 24 أشهرا من انطلاق أشغال الانجاز.

وأوضح الوزير أن الشركة التركية "رونيسونس" (Renaissance) تستحوذ على نسبة 66 في المائة من المشروع المقدر ب4ر1 مليار دولار, بينما تحوز الشركة الوطنية سوناطراك على 34 في المائة منه.

واعتبر الوزير أن هذه الشراكة ستسمح بنقل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تعتزم بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج البروبيلان والبوليبروبيلان في أرزيو.