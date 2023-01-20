Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

الجزائر- أشار وزير الطاقة, محمد عرقاب لوأج أن الجزائر و تركيا وقعتا يوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق يتضمن تجديد عقد تموين بالغاز الطبيعي المميع للسنوات الخمس (05) المقبلة.

و أوضح السيد عرقاب على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي قائلا "لقد وقعنا اليوم على تجديد لعقد يسمح للجزائر بتموين تركيا بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024".

و نوه الوزير بهذا الإتفاق الذي "سيمكن من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة", مذكرا بذات المناسبة أن الجزائر تستحوذ على 38% من السوق التركية في ما يخص التموين بالغاز الطبيعي المميع.

و أعلن الوزير انه سيتم الشروع في اشغال انجاز المركب البتروكيماوي لإنتاج البروبيلان و البوليبروبيلان (PDH-PP) في مدينة  الأدنة (تركيا) خلال السداسي الأول لسنة 2020.

اقرأ أيضا:      تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر

وذكر السيد عرقاب, في هذا الصدد, بعقود الشراكة التي أبرمت في سبتمبر الماضي, مؤكدا أنه من المتوقع استلام المشروع ودخول المركب في الانتاج بعد 24 أشهرا من انطلاق أشغال الانجاز.

وأوضح الوزير أن الشركة التركية "رونيسونس" (Renaissance) تستحوذ على نسبة 66 في المائة من المشروع المقدر ب4ر1 مليار دولار, بينما تحوز الشركة الوطنية سوناطراك على 34 في المائة منه.

واعتبر الوزير أن هذه الشراكة ستسمح بنقل التكنولوجيا إلى الجزائر التي تعتزم بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج البروبيلان والبوليبروبيلان في أرزيو.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:51
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 10:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.27

سباحة/البطولة الوطنية الشتوية (شباب): أنس تونسي ينال جائزة أفضل سباح باستحقاق

20.01.27

غلام الله يشارك بكرواتيا في المؤتمر الدولي حول "تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب"

20.01.27

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهي زيارته إلى الجزائر

20.01.27

كرة القدم/كأس الكنفيدرالية /المجموعة 4 - الجولة 5/: نادي بارادو يتعادل مع سان بيدرو (0-0)

20.01.27

الجزائر/تركيا: اتفاق للتموين بالغاز الطبيعي المميع إلى غاية 2024

20.01.27

منتدى الأعمال الجزائري التركي يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة