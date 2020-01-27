تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر

و أوضح السيد اردوغان في كلمته خلال اختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, انه تم اتخاذ قرار عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان اخر اجتماع لها في 2002, مشيرا الى ان "تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين والرفع من عدد التأشيرات الممنوحة سيسمح كذلك برفع التعاون بين البلدين".
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و قال السيد اردوغان في كلمته "نحن لسنا مثل الدول الأخرى التي تنظر الى الجزائر على انها سوق للمنتجات و لا نفكر فقط في بيع منتجاتنا بل نصبو الى تحقيق استثمارات مهمة أيضا".
و في هذا الصدد, أشار الرئيس التركي الى ان حجم إستثمارات الشركات التركية في الجزائر يفوق 5ر3 مليار دولار سمحت بخلق اكثر من 30.000 منصب شغل لليد العاملة الجزائرية, مذكرا بوجود 377 مشروع استثماري تركي بالجزائر مما يجعل الجزائر تحتل المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم.