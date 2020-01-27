Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر

الجزائر – اكد الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, يوم الأحد بالجزائر, أن بلاده تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر, معلنا عن قرار البلدين عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي لم تجتمع منذ 2002.

و أوضح السيد اردوغان في كلمته خلال اختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, انه تم اتخاذ قرار عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان اخر اجتماع لها في 2002, مشيرا الى ان "تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين والرفع  من عدد التأشيرات الممنوحة سيسمح كذلك برفع التعاون بين البلدين".

اقرأ أيضا:     الجزائر ستجعل من الاستثمار والمستثمرين قاعدتين صلبتين لتعاونها مع تركيا

و قال السيد اردوغان في كلمته "نحن لسنا مثل الدول الأخرى التي تنظر الى الجزائر على انها سوق للمنتجات و لا نفكر فقط في بيع منتجاتنا بل نصبو الى تحقيق استثمارات مهمة أيضا".

و في هذا الصدد, أشار الرئيس التركي الى ان حجم إستثمارات الشركات التركية في الجزائر يفوق 5ر3 مليار دولار سمحت بخلق اكثر من 30.000 منصب شغل لليد العاملة الجزائرية, مذكرا بوجود 377 مشروع استثماري تركي بالجزائر مما يجعل الجزائر تحتل المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:44
كلـمات مفتـاحيــة :
تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.27

الرئيس تبون يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي

20.01.27

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد (النهائي): مصر تفوز على تونس (27-23)

20.01.27

الجراد يهاجم دول بشرق إفريقيا: أزمة تنضاف إلى الجفاف والفيضانات المدمرة

20.01.27

تركيا تصبو الى تحقيق استثمارات مهمة مع الجزائر

20.01.27

أردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا "في أقرب الأجال"

20.01.27

كرة القدم/شباب قسنطينة: ''الفريق استعاد ثقته و استقراره بعد رحيل لفان

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف