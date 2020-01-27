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أردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا "في أقرب الأجال"

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
أردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا &quot;في أقرب الأجال&quot; صورة وأج

الجزائر – دعا الرئيس التركي, رجب طيب اردوغان, يوم الأحد بالجزائر, لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا "في أقرب الأجال", مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ العديد من التدابير في هذا الشأن "بشكل سريع".

و أوضح السيد اردوغان في كلمته خلال اختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, انه تطرق لموضوع انشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مضيفا انه "من الضروري البدء دون تأخير في  مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا".

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و تأسف الرئيس التركي لعدم وجود منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا "بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين", مشيرا الى انه "تم التحادث بين الوزراء حول هذا الموضوع و انه سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن بشكل سريع".

و أوضح الرئيس التركي انه "من شأن منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا ان تزيل العقبات بين المستثمرين من البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة سواء في الجزائر أو تركيا".

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:45
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أردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا "في أقرب الأجال"
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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