أردوغان يدعو لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا "في أقرب الأجال"

الجزائر – دعا الرئيس التركي, رجب طيب اردوغان, يوم الأحد بالجزائر, لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا "في أقرب الأجال", مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ العديد من التدابير في هذا الشأن "بشكل سريع".

و أوضح السيد اردوغان في كلمته خلال اختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, انه تطرق لموضوع انشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مضيفا انه "من الضروري البدء دون تأخير في مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا". اقرأ أيضا: أردوغان: الجزائر "شريك إستراتيجي" في المغرب العربي و القارة الإفريقية

و تأسف الرئيس التركي لعدم وجود منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا "بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين", مشيرا الى انه "تم التحادث بين الوزراء حول هذا الموضوع و انه سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن بشكل سريع".

و أوضح الرئيس التركي انه "من شأن منطقة تبادل حر بين الجزائر و تركيا ان تزيل العقبات بين المستثمرين من البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة سواء في الجزائر أو تركيا".