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أردوغان: الجزائر "شريك إستراتيجي" في المغرب العربي و القارة الإفريقية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 19:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات

الجزائر، 26 يناير 2020 (واج) - أكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، يوم الاحد بالجزائر العاصمة، ان الجزائر تعتبر "شريك استراتيجي" لبلاده في المغرب العربي و القارة الإفريقية، داعيا المتعاملين الإقتصاديين الى تكثيف تعاونهم الثنائي بهدف الرفع من الشراكة الإقتصادية و التجارية بين الجزائر و تركيا.

و أوضح السيد أردوغان في كلمته خلال اختتام اشغال منتدى رجال الاعمال الجزائري التركي، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ان الجزائر تعد "أهم البوابات التي تنفتح على المغرب العربي و القارة الإفريقية"، مضيفا ان بلاده "تعول على الجزائر لإنجاح القمة التركية الإفريقية المقبلة التي ستنعقد قريبا بتركيا".

و  ذكر الرئيس التركي، في هذا الصدد، بإنعقاد القمتين السابقتين في 2008 و 2010، مشيرا الى "الفراغ الذي عرفه تنظيم هذه التظاهرة منذ 2010".

كما قال السيد اردوغان انه الى جانب انعقاد القمة التركية الإفريقية قريبا، فإنه سيتم عقد المنتدى الاقتصادي التركي الإفريقي الثالث، مضيفا "انه ينتظر حضور قوي للجزائر في هاذين الحدثين"  داعيا "رجال الاعمال الجزائريين و التركيين الى المساهمة بقوة في إنجاح الحدث و دعم الشراكات فيما بينهم للرفع من مستوى التعاون الاقتصادي".

و أضاف السيد أردوغان ان بلاده "لا تنظر الى القارة الإفريقية من زاوية الربح، بل الهدف هو التبادل المشترك و تحقيق الثراء الثنائي".

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 20:02
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أردوغان: الجزائر "شريك إستراتيجي" في المغرب العربي و القارة الإفريقية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 19:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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